Как пожарить отбивную дома, чтобы она была мягкой и сочной: пошаговый рецепт
Домашняя отбивная — блюдо из разряда «быстро и сытно», но именно в нем чаще всего ошибаются: мясо пересушивают, панировка отваливается, а корочка получается «резиновой». Ниже — понятная схема, как сделать сочную отбивную дома без лишних ингредиентов и нервов.
Что понадобится (на 2–3 порции)
Мясо (на выбор):
- свиная корейка/карбонад — 500–600 г (4–6 ломтиков)
- или куриное филе — 2 шт.
Для маринада (по желанию, но сильно помогает сочности):
- кефир или натуральный йогурт — 150 мл (для свинины и курицы)
- чеснок — 1–2 зубчика
- соль, черный перец
- паприка (по желанию)
Панировка:
- мука — 3–4 ст. л.
- яйца — 2 шт.
- сухари панировочные — 6–8 ст. л. (или манка, если сухарей нет)
Для жарки:
- растительное масло — 3–5 ст. л.
- кусочек сливочного масла — 10–15 г (по желанию, для аромата)
Подготовка мяса
Нарежьте мясо ломтиками толщиной 1–1,5 см. Отбейте через пленку или пакет — аккуратно, чтобы не порвать волокна.
- Свинину отбивайте до толщины ~6–8 мм.
- Курицу — до ~7–10 мм (сильно тонко не надо, пересохнет).
Посолите и поперчите. Если есть 15–30 минут — замаринуйте в кефире с чесноком (мясо станет заметно мягче).
Панировка
Разложите три тарелки: мука, взбитые яйца (можно добавить щепотку соли), сухари. Каждый кусок: мука → яйцо → сухари. Панировку слегка прижмите ладонью — так корочка держится лучше.
Как жарить, чтобы не было сухо
Разогрейте сковороду на средне-сильном огне. Масло должно быть горячим, но не дымить. Жарьте отбивные по 3–4 минуты с каждой стороны (для свинины) или по 2,5–3,5 минуты (для курицы), до уверенной золотистой корочки. Уменьшите огонь до среднего, накройте крышкой и доведите еще 2–4 минуты, чтобы внутри точно дошло и осталось сочным. Переложите на решетку или тарелку и дайте постоять 3–5 минут — соки распределятся.
Важные нюансы
- Не кладите слишком много кусков сразу: сковорода остынет — корочка будет «вареной».
- Соль лучше добавлять до панировки, а не в конце.
- Если сухарей нет: панируйте в муке + яйце (будет мягче) или в манке (очень хрустяще).
- Добавьте в яйцо 1 ч. л. воды или молока — корочка получится ровнее.