Как пожарить отбивную дома, чтобы она была мягкой и сочной: пошаговый рецепт

Разогрейте сковороду на средне-сильном огне. Масло должно быть горячим, но не дымить. Жарьте отбивные по 3–4 минуты с каждой стороны (для свинины) или по 2,5–3,5 минуты (для курицы), до уверенной золотистой корочки. Уменьшите огонь до среднего, накройте крышкой и доведите еще 2–4 минуты, чтобы внутри точно дошло и осталось сочным. Переложите на решетку или тарелку и дайте постоять 3–5 минут — соки распределятся.