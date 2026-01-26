Как пожарить отбивную дома, чтобы она была мягкой и сочной: пошаговый рецепт
Как пожарить отбивную дома, чтобы она была мягкой и сочной: пошаговый рецепт

Домашняя отбивная — блюдо из разряда «быстро и сытно», но именно в нем чаще всего ошибаются: мясо пересушивают, панировка отваливается, а корочка получается «резиновой». Ниже — понятная схема, как сделать сочную отбивную дома без лишних ингредиентов и нервов.

Что понадобится (на 2–3 порции)

Мясо (на выбор):

  • свиная корейка/карбонад — 500–600 г (4–6 ломтиков)
  • или куриное филе — 2 шт.

Для маринада (по желанию, но сильно помогает сочности):

  • кефир или натуральный йогурт — 150 мл (для свинины и курицы)
  • чеснок — 1–2 зубчика
  • соль, черный перец
  • паприка (по желанию)

Панировка:

  • мука — 3–4 ст. л.
  • яйца — 2 шт.
  • сухари панировочные — 6–8 ст. л. (или манка, если сухарей нет)

Для жарки:

  • растительное масло — 3–5 ст. л.
  • кусочек сливочного масла — 10–15 г (по желанию, для аромата)

Подготовка мяса

Нарежьте мясо ломтиками толщиной 1–1,5 см. Отбейте через пленку или пакет — аккуратно, чтобы не порвать волокна.

  • Свинину отбивайте до толщины ~6–8 мм.
  • Курицу — до ~7–10 мм (сильно тонко не надо, пересохнет).

Посолите и поперчите. Если есть 15–30 минут — замаринуйте в кефире с чесноком (мясо станет заметно мягче).

Панировка 

Разложите три тарелки: мука, взбитые яйца (можно добавить щепотку соли), сухари. Каждый кусок: мука → яйцо → сухари. Панировку слегка прижмите ладонью — так корочка держится лучше.

Как жарить, чтобы не было сухо

Разогрейте сковороду на средне-сильном огне. Масло должно быть горячим, но не дымить. Жарьте отбивные по 3–4 минуты с каждой стороны (для свинины) или по 2,5–3,5 минуты (для курицы), до уверенной золотистой корочки. Уменьшите огонь до среднего, накройте крышкой и доведите еще 2–4 минуты, чтобы внутри точно дошло и осталось сочным. Переложите на решетку или тарелку и дайте постоять 3–5 минут — соки распределятся.

Важные нюансы 

  • Не кладите слишком много кусков сразу: сковорода остынет — корочка будет «вареной».
  • Соль лучше добавлять до панировки, а не в конце.
  • Если сухарей нет: панируйте в муке + яйце (будет мягче) или в манке (очень хрустяще).
  • Добавьте в яйцо 1 ч. л. воды или молока — корочка получится ровнее.

