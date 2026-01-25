Слабые места вашего дома: что нужно проверить, чтобы не стать жертвой грабителей

Самое важное для владельца жилья — изменить свое отношение к безопасности. О ней не стоит задумываться лишь после того, как случилась беда. Безопасность начинается с простых привычек: всегда проверять двери и окна перед уходом и запирать их, даже если вы отлучаетесь ненадолго или находитесь дома. Другой важный аспект — физическое состояние жилища. Старые замки, расшатанные петли и плохо закрывающиеся окна представляют реальную угрозу. Современные замки и взломостойкие окна — это не роскошь, а инвестиция в безопасность. Многие считают, что для этого требуются большие затраты, но в действительности существует множество решений и для скромного бюджета.