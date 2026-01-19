Хозяевам напомнили про скрытую опасность зимы: питомцы замерзают даже в квартире
фото: Shutterstock
При температуре около нуля и ниже постоянное содержание собаки на улице без теплого, сухого и защищенного от ветра укрытия не соответствует требованиям благополучия животных.
Полезные советы

Хозяевам напомнили про скрытую опасность зимы: питомцы замерзают даже в квартире

Отдел информации

Otkrito.lv

Часто хозяева недооценивают негативное влияние холода на животных. Однако мороз, особенно в сочетании с ветром и влажностью, может существенно ухудшить самочувствие питомца, обострить хронические проблемы со здоровьем и даже привести к смерти.

Нет одного универсального показателя температуры, закрепленного в законе или ветеринарных рекомендациях, ниже которого всех животных нельзя держать на улице. Но существуют факторы, при которых заметно возрастает риск гипотермии (переохлаждения) и ее последствий, объясняет заместитель руководителя секции ветеринарных врачей по мелким животным Латвийской ветеринарной ассоциации Лита Конопоре.

Кому нужно уделять особое внимание

Особенно чувствительны к холоду:

  • щенки и пожилые животные;
  • собаки мелких пород и короткошерстные;
  • кошки, которые находятся на улице;
  • животные с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Даже у питомцев, которые большую часть времени проводят в помещении, холод может вызывать проблемы — например, если животное спит на холодном полу или находится на сквозняке.

Рекомендации ветеринаров, как защитить питомца от холода

  • Обеспечить теплое место для сна: поднятое от пола, без сквозняков, с пледом или мягким ковриком.
  • Ограничить пребывание на улице при очень низких температурах, особенно в сырую и ветреную погоду.
  • Выгуливать собаку на поводке, исключив самовыгул и связанный с ним риск замерзания.
  • Обеспечить кошке доступ к лотку в помещении.
  • Увеличить потребление энергии: если у животного нет ожирения, суточную порцию корма можно увеличить до 10%, а для живущих на улице и активных рабочих собак — до 30%.
  • После прогулок тщательно высушивать лапы и шерсть, поскольку влажность усиливает охлаждение.
  • Рассмотреть одежду и обувь для собак, у которых недостаточно густой природный шерстный покров.
  • Реагировать на изменения поведения: дрожь, апатия, скованность или нежелание двигаться могут быть признаком дискомфорта от холода. Ветеринары также напоминают, что кошки часто греются у автомобилей, поэтому перед запуском машины рекомендуется проверить моторный отсек.
  • Для животных, живущих в клетках (кролики, хомяки и др.), клетку следует поставить выше пола и ближе к источнику тепла; даже несколько слоев картона под клеткой помогут снизить воздействие холода.

Что говорит закон

Хотя нормативные акты не устанавливают конкретной температуры воздуха, ниже которой запрещено держать собак и кошек на улице, Закон о защите животных предусматривает обязанность владельца обеспечить условия содержания, соответствующие физиологическим и этологическим потребностям животного, включая защиту от неблагоприятных погодных условий.

Ветеринары подчеркивают: при температуре около нуля и ниже постоянное содержание собаки на улице без теплого, сухого и защищенного от ветра укрытия не соответствует требованиям благополучия животных — особенно если это щенок, пожилое или больное животное, а также худое, небольшое или короткошерстное.

Когда нужно обращаться к ветеринару

Если у животного наблюдаются постоянная дрожь, затрудненное дыхание, признаки боли или резкая смена поведения, следует немедленно проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Другие сейчас читают