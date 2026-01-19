Хозяевам напомнили про скрытую опасность зимы: питомцы замерзают даже в квартире

Ветеринары подчеркивают: при температуре около нуля и ниже постоянное содержание собаки на улице без теплого, сухого и защищенного от ветра укрытия не соответствует требованиям благополучия животных — особенно если это щенок, пожилое или больное животное, а также худое, небольшое или короткошерстное.