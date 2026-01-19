Хозяевам напомнили про скрытую опасность зимы: питомцы замерзают даже в квартире
Часто хозяева недооценивают негативное влияние холода на животных. Однако мороз, особенно в сочетании с ветром и влажностью, может существенно ухудшить самочувствие питомца, обострить хронические проблемы со здоровьем и даже привести к смерти.
Нет одного универсального показателя температуры, закрепленного в законе или ветеринарных рекомендациях, ниже которого всех животных нельзя держать на улице. Но существуют факторы, при которых заметно возрастает риск гипотермии (переохлаждения) и ее последствий, объясняет заместитель руководителя секции ветеринарных врачей по мелким животным Латвийской ветеринарной ассоциации Лита Конопоре.
Кому нужно уделять особое внимание
Особенно чувствительны к холоду:
- щенки и пожилые животные;
- собаки мелких пород и короткошерстные;
- кошки, которые находятся на улице;
- животные с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.
Даже у питомцев, которые большую часть времени проводят в помещении, холод может вызывать проблемы — например, если животное спит на холодном полу или находится на сквозняке.
Рекомендации ветеринаров, как защитить питомца от холода
- Обеспечить теплое место для сна: поднятое от пола, без сквозняков, с пледом или мягким ковриком.
- Ограничить пребывание на улице при очень низких температурах, особенно в сырую и ветреную погоду.
- Выгуливать собаку на поводке, исключив самовыгул и связанный с ним риск замерзания.
- Обеспечить кошке доступ к лотку в помещении.
- Увеличить потребление энергии: если у животного нет ожирения, суточную порцию корма можно увеличить до 10%, а для живущих на улице и активных рабочих собак — до 30%.
- После прогулок тщательно высушивать лапы и шерсть, поскольку влажность усиливает охлаждение.
- Рассмотреть одежду и обувь для собак, у которых недостаточно густой природный шерстный покров.
- Реагировать на изменения поведения: дрожь, апатия, скованность или нежелание двигаться могут быть признаком дискомфорта от холода. Ветеринары также напоминают, что кошки часто греются у автомобилей, поэтому перед запуском машины рекомендуется проверить моторный отсек.
- Для животных, живущих в клетках (кролики, хомяки и др.), клетку следует поставить выше пола и ближе к источнику тепла; даже несколько слоев картона под клеткой помогут снизить воздействие холода.
Что говорит закон
Хотя нормативные акты не устанавливают конкретной температуры воздуха, ниже которой запрещено держать собак и кошек на улице, Закон о защите животных предусматривает обязанность владельца обеспечить условия содержания, соответствующие физиологическим и этологическим потребностям животного, включая защиту от неблагоприятных погодных условий.
Ветеринары подчеркивают: при температуре около нуля и ниже постоянное содержание собаки на улице без теплого, сухого и защищенного от ветра укрытия не соответствует требованиям благополучия животных — особенно если это щенок, пожилое или больное животное, а также худое, небольшое или короткошерстное.
Когда нужно обращаться к ветеринару
Если у животного наблюдаются постоянная дрожь, затрудненное дыхание, признаки боли или резкая смена поведения, следует немедленно проконсультироваться с ветеринарным врачом.