Бутерброд с сыром, помидором и ветчиной: простой рецепт, который всегда выручает

Соберите бутерброд так же, но сыр положите ближе к хлебу, а помидор — сверху. Разогрейте сковороду на среднем огне. Положите бутерброд и обжарьте 2–3 минуты, прижав лопаткой. Переверните и повторите. Если хочется прям "как в кафе", накройте крышкой на 30–60 секунд — сыр расплавится быстрее.