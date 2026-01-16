Накопить 600 евро к лету: пошаговая инструкция по созданию финансовой подушки

Если в начале года вы решили копить, тратить разумнее или наконец привести финансы в порядок, но уже к февралю все это начинает казаться слишком сложным, вы не одиноки. Исследование, проведенное в конце 2024 года в Великобритании, показало: сравнительно большая часть новогодних обещаний (около 29%) связана с деньгами — меньше тратить, больше зарабатывать и откладывать, начать инвестировать, улучшить управление личными финансами и сократить долги. При этом выполнить обещания смогли лишь около 17% опрошенных (то есть примерно каждый шестой),