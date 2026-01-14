Капустный салат, который получается всегда: базовый рецепт
Капустный салат, который получается всегда: базовый рецепт

Капустный салат — один из самых простых и доступных вариантов на каждый день: он готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и подходит как к горячим блюдам, так и может использоваться как самостоятельная легкая закуска. Ниже — базовый рецепт классического капустного салата с морковью и простой заправкой.

Ингредиенты на 3–4 порции

  • Белокочанная капуста — 500–600 г
  • Морковь — 1 шт. (около 100 г)
  • Лук — 1/2 небольшой (по желанию)
  • Соль — 1/2 ч. л. (или по вкусу)
  • Сахар — 1 ч. л. (по желанию, для баланса)

Заправка (классика):

  • Растительное масло — 2–3 ст. л.
  • Уксус 6% — 1 ст. л. (или яблочный 1–1,5 ст. л.)
  • Черный перец — по вкусу

Опционально: укроп/петрушка, тмин, семена кунжута.

Пошаговый рецепт

Тонко нашинкуйте капусту. Чем тоньше — тем сочнее и «мягче» салат.

Посолите и разомните. Переложите капусту в миску, добавьте соль (и сахар, если используете) и хорошо помните руками 1–2 минуты, пока не появится сок и капуста не станет заметно мягче.

Добавьте морковь. Натрите на крупной терке и перемешайте.

Заправьте. Влейте масло, добавьте уксус и перец. Перемешайте.

Дайте постоять 10 минут. Вкус станет ровнее, капуста — сочнее. Попробуйте и при необходимости добавьте соли/уксуса/масла.

