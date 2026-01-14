Полезные советы
Сегодня 21:45
Капустный салат, который получается всегда: базовый рецепт
Капустный салат — один из самых простых и доступных вариантов на каждый день: он готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и подходит как к горячим блюдам, так и может использоваться как самостоятельная легкая закуска. Ниже — базовый рецепт классического капустного салата с морковью и простой заправкой.
Ингредиенты на 3–4 порции
- Белокочанная капуста — 500–600 г
- Морковь — 1 шт. (около 100 г)
- Лук — 1/2 небольшой (по желанию)
- Соль — 1/2 ч. л. (или по вкусу)
- Сахар — 1 ч. л. (по желанию, для баланса)
Заправка (классика):
- Растительное масло — 2–3 ст. л.
- Уксус 6% — 1 ст. л. (или яблочный 1–1,5 ст. л.)
- Черный перец — по вкусу
Опционально: укроп/петрушка, тмин, семена кунжута.
Пошаговый рецепт
Тонко нашинкуйте капусту. Чем тоньше — тем сочнее и «мягче» салат.
Посолите и разомните. Переложите капусту в миску, добавьте соль (и сахар, если используете) и хорошо помните руками 1–2 минуты, пока не появится сок и капуста не станет заметно мягче.
Добавьте морковь. Натрите на крупной терке и перемешайте.
Заправьте. Влейте масло, добавьте уксус и перец. Перемешайте.
Дайте постоять 10 минут. Вкус станет ровнее, капуста — сочнее. Попробуйте и при необходимости добавьте соли/уксуса/масла.