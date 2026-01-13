Живете от зарплаты до зарплаты? Жителям Латвии рассказали, кто крадет у них деньги

Прежде всего стоит пересмотреть подписки и задаться вопросом, действительно ли вы всеми ими пользуетесь. Стриминговые платформы, такие как Netflix, Go3, Tet или Spotify, сервисы доставки еды Wolt и Bolt Food, облачные услуги iCloud, Google Drive и Dropbox, абонементы в спортзал и другие подписки являются тихими «похитителями», которые нередко опустошают кошелек, даже если человек давно уже осознанно ими не пользуется.