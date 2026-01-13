Живете от зарплаты до зарплаты? Жителям Латвии рассказали, кто крадет у них деньги
Если в конце месяца возникает ощущение, что деньги куда-то «пропали», причина чаще всего кроется не в крупных покупках, а в повседневных платежах и привычках, которые стали рутиной и остаются незамеченными. С рекомендациями относительно экономии средств выступил латвийский филиале Bigbank.
Прежде всего стоит пересмотреть подписки и задаться вопросом, действительно ли вы всеми ими пользуетесь. Стриминговые платформы, такие как Netflix, Go3, Tet или Spotify, сервисы доставки еды Wolt и Bolt Food, облачные услуги iCloud, Google Drive и Dropbox, абонементы в спортзал и другие подписки являются тихими «похитителями», которые нередко опустошают кошелек, даже если человек давно уже осознанно ими не пользуется.
В среднем один житель Европы оплачивает 3,2 подписки в месяц, а 42 процента людей продолжают платить за услуги, которыми фактически не пользуются, просто потому что забыли о них. Один лишний абонемент стоимостью 10–25 евро может обернуться потерей 120–300 евро в год.
Также важно проверить, остается ли выгодным ваш мобильный или энергетический тариф. Предложения мобильной связи и электроэнергии меняются часто, а привычки пользователей — гораздо медленнее. Нужно ли вам действительно безлимитный интернет и звонки по всей Европе? Нередко часть возможностей тарифа вовсе не используется, но за них продолжают платить.
То же касается электроэнергии: фиксированный тариф обеспечивает стабильность, тогда как динамический может быть выгоднее при гибком потреблении. Значение имеет и мощность подключения, а также количество фаз — в небольших жилищах часто достаточно одной фазы, что позволяет снизить расходы.
Отдельного внимания заслуживают кредитные обязательства, поскольку и у кредитов есть свой «срок годности»: условия, которые были выгодны три года назад, сегодня могут уже не быть такими. Поэтому важно регулярно пересматривать годовую процентную ставку, которая включает все расходы, связанные с займом, в том числе подлежащую возврату сумму, плату за оформление кредита, комиссии, расходы на обслуживание счета и другие издержки.
Не менее важны и мелкие повседневные траты — кофе навынос, перекусы «по дороге», плата за доставку, спонтанные онлайн-покупки. Каждый такой расход кажется незначительным, но в совокупности за месяц они могут достигать до 100 евро.
Существуют и другие простые способы поправить бюджет.
- Полезно раз в год пересматривать страховые полисы автомобиля, жилья или здоровья, так как потребности со временем меняются.
- В отопительный сезон можно снижать температуру радиаторов на один–два градуса, когда никого нет дома.
- Экономии воды способствуют более короткие душевые процедуры, стирка и мытье посуды только при полной загрузке машин, а также закрытый кран при чистке зубов.
- Стоит отключать электроприборы от розетки, когда они не используются, применять светодиодные лампы и выключать освещение, когда оно не нужно.
- По возможности лучше ходить пешком или пользоваться общественным транспортом.
- Планирование покупок и правило «24 часов» для крупных приобретений помогают избежать импульсивных решений.
- Перед покупкой новой одежды или предметов интерьера имеет смысл проверить предложения подержанных вещей, рассмотреть возможность ремонта и выбирать более долговечные товары.
- Кофе можно брать с собой из дома, а покупки совершать осознанно, по списку, чтобы сократить и расходы, и пищевые отходы.
- Приготовление еды сразу на несколько дней экономит время и деньги.
- Вместо покупки можно делиться — инструменты, книги или спортивный инвентарь часто можно одолжить у родственников или друзей, а также использовать бесплатные ресурсы: муниципальные мероприятия, природные тропы, детские площадки, музеи в бесплатные дни, библиотеки и цифровые архивы фильмов и сказок.