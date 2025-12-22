Выживание в праздники: чек-лист, который спасет ваше имущество и нервы
Планирование и проведение праздников вносит в будничную жизнь больше оживления, встреч и торжественных моментов, но при этом одновременно возрастает риск разных несчастных случаев. Неосторожное обращение с открытым огнем и пиротехникой, более интенсивное движение на дорогах и неожиданно большая суматоха в доме во время приема гостей часто становятся причиной как материальных потерь, так и травм.
Чтобы радость праздника не затмили ненужные заботы, страховая компания Gjensidige обобщила наиболее важные советы по безопасности во время Рождества и Нового года.
Пожарная безопасность - праздничное настроение с чувством ответственности
Бенгальские огни и фейерверки часто являются неотъемлемой составной частью праздничного настроения, доставляя радость и взрослым, и детям. Однако во время праздников следует помнить, что именно неконтролируемое пламя часто становится причиной пожаров, поэтому использовать свечи рекомендуется в присутствии взрослых. Особое внимание советуем обратить на то, чтобы они должны находиться на безопасном расстоянии от лица, волом и легко воспламеняющейся одежды. После того, как бенгальские огни потухнут, необходимо убедиться, что пламя полностью погасло, прежде чем убрать их.
Хотя праздничные фейерверки создают особое праздничное настроение, важно помнить, что неправильное использование пиротехники может быть опасным как для людей, так и для окружающей среды. Устраивать фейерверки рекомендуется только на открытом и хорошо просматриваемом месте, тщательно соблюдая указания производителя и сохраняя безопасную дистанцию до людей, зданий и транспортных средств. Поврежденную или намокшую пиротехнику лучше вообще не использовать.
"Традиционно конец года - это период, когда наблюдается резкое увеличение количества несчастных случаев - чаще всего они связаны с несоблюдением правил пожарной безопасности, неосторожностью в праздничной суете и переоцененным чувством безопасности. Люди часто думают, что с ними ничего не случится, но именно мелкие ошибки - неправильное использование пиротехники, перетопленная печь или вождение в состоянии усталости - могут повлечь серьезные финансовые потери и подвергнуть здоровье опасности. Поэтому мы всегда призываем тщательно планировать праздники и заботиться не только о себе, но и об окружающих", - подчеркивает руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка.
О чем надо помнить, принимая гостей?
На праздник в доме часто сбирается больше людей, чем обычно, и суматоха легко может привести к случайному повреждению имущества и вещей, например, кто-то может нечаянно испортить мебель, оборвать украшения или разбить хрупкие предметы. Чтобы время совместного пребывания прошло спокойно, рекомендуется заранее подготовить место, куда можно будет убрать хрупкие предметы, и оставить свободное пространство для детских игр.
Тем, кто во время праздничных каникул планирует уехать из дома, пригодятся простые меры предосторожности для сохранения своего имущества в безопасности. Так, советуем перед отъездом проверить, хорошо ли заперты двери и окна и выключены ли все электроприборы. Стоит также попросить соседей или родственников время от времени присматривать за домом.
Привычки вождения в праздничные дни
Во время Рождественских праздников многие отправляются в путь, чтобы навестить своих близких в других городах, а это значит, что транспортный поток увеличится. Характерная для зимы погода - туман и гололед вместе с усталостью потребуют от водителя особого внимания и терпения. Чтобы дорога до места назначения была безопасной, советуем планировать поездку заранее, выделив для нее достаточно времени и избегая спешки.
Важно помнить, что при поездках в зимних условиях надо подбирать скорость в соответствии с дорожным покрытием и видимостью, сохраняя безопасную дистанцию и считаясь с тем, что тормозной путь может быть гораздо длиннее. Перед выездом рекомендуется также проверить техническую исправность транспортного средства - в хорошем ли состоянии зимние шины, работают ли фары, чистые ли окна и зеркала, чтобы обеспечить хорошую видимость в темное время суток.
Не менее важно честно оценить свое самочувствие - сонливость или употребление алкоголя под влиянием праздничного настроения значительно сокращают скорость реакции, поэтому садиться за руль в таких условиях недопустимо, чтобы не создавать опасность ни для себя, ни для остальных участников дорожного движения.
Активный отдых и баня
Многим сауна, баня-купель или деревянная бадья помогают расслабиться и зарядиться энергией. Однако приятный отдых требует также ответственного подхода, ведь долгое пребывание в жаре может представлять опасность для здоровья. Чтобы удалось расслабиться безопасно, важно находиться в бане в течение умеренного времени - не превышать рекомендованную продолжительность пребывания, позволять телу остывать постепенно и прислушиваться к своим ощущениям. Детям всегда необходим присмотр взрослых, и сама обстановка в бане должна быть безопасной - деревянные конструкции, печь и дымоход надо содержать в хорошем техническом состоянии для предотвращения риска ожогов и пожара.
Следует помнить, что употребление алкоголя перед баней особенно усиливает риски, ведь алкоголь может маскировать признаки перегрева или резкого ухудшения самочувствия. Чтобы действительно насладиться отдыхом, стоит помнить о простых привычках: регулярно пить воду, не ходить в баню или купель в одиночку, после бани не прыгать в холодный пруд и всегда быть осторожными, если посещение бани совмещается с играми или более активными занятиями.