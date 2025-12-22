Учителям пообещали прибавку только с 2027 года: сколько составит ставка и зарплата по годам

Повышение минимальной ставки будет осуществляться поэтапно с 2027 по 2030 год. Так, в 2027 году минимальная почасовая ставка для педагогов составит 10,35 евро, и при нагрузке 40 часов в неделю они будут получать не менее 1656 евро в месяц. Следующие этапы повышения запланированы в 2028 году - до 1751 евро в месяц, в 2029 году - до 1852 евро в месяц и в 2030 году - до 1958 евро в месяц.