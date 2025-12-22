Старую Ригу начнут перекрывать заранее: какие улицы и площади попадут под ограничения к Новому году
Празднование встречи 2026 года в Риге пройдет на Ратушной площади, площади Ливу, площади Пилс, на площади у Пороховой башни, на участке улицы Калькю от улицы Вальню до бульвара Аспазияс, а также на параллельной улице 11 ноября набережной — на отрезке от Полю гате до Бискапа гате. В связи с мероприятиями уже с воскресенья, 28 декабря, в некоторых местах Старой Риги будет ограничено движение.
С воскресенья, 28 декабря, с 8.00 до четверга, 1 января, до 23.00 закроют движение для автомобилей, велосипедов и электросамокатов на площади Пилс и на параллельной улице 11 ноября набережной — на участке от Полю гате до Бискапа гате.
Со среды, 31 декабря, с 20.00 до четверга до 2.00 при необходимости ограничат или перекроют движение транспорта на участке улицы Смилшу от бульвара Зигфрида Анны Мейеровица до улицы Вальню.
С воскресенья с 8.00 до четверга до 23.00 на площади Пилс и на параллельной улице 11 ноября набережной запретят остановку и стоянку транспорта; при необходимости оставленные машины переместят на другое разрешенное место.
С понедельника, 29 декабря, с 8.00 до 1 января до 23.00 закроют зону размещения средств микромобильности на перекрестке улиц Вальню и Калькю.