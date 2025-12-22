Старую Ригу начнут перекрывать заранее: какие улицы и площади попадут под ограничения к Новому году

С воскресенья, 28 декабря, с 8.00 до четверга, 1 января, до 23.00 закроют движение для автомобилей, велосипедов и электросамокатов на площади Пилс и на параллельной улице 11 ноября набережной — на участке от Полю гате до Бискапа гате.