Куда девать салаты, мясо и выпечку после праздников: эксперт дает дельные советы
Праздничные застолья - одна из любимых традиций жителей Латвии, объединяющая за столом с вкусной едой близких и друзей. Однако недавний опрос показал, что у 44% жителей после праздников остается много еды - свидетельство теплой и щедрой культуры гостеприимства латвийцев. Эксперт делится практическими советами о том, как заранее спланировать праздничное угощение с учетом возможных остатков и использовать их так, чтобы еда продолжала радовать даже после праздников.
Большинство людей продолжают наслаждаться праздничными блюдами и после торжества
85% жителей Латвии продолжают доедать остатки праздничного угощения в течение нескольких дней после праздника. По словам руководителя отдела продуктов питания IKEA в Латвии Олега Сорочина, это свидетельствует не только о практичности, но и о сильной эмоциональной ценности праздничной еды.
"Люди хотят, чтобы ощущение праздника длилось чуть дольше, и еда - один из способов его сохранить. При этом продуманная еще до начала приготовления праздничной трапезы организация позволяет использовать остатки угощения так, чтобы домашний быт стал значительно проще и комфортнее", - говорит эксперт.
Он рекомендует еще до начала праздника подготовиться к тому, что будут остатки еды: освободить место в холодильнике, подготовить чистые контейнеры и продумать, какие блюда будут хорошо храниться. После того как гости уйдут, продукты нужно охладить, поместив их в неглубокие герметичные контейнеры, чтобы сохранить свежими. Сорочин также делится простым приемом, который повышает вероятность использования оставшейся еды: ее нужно разместить в холодильнике на уровне глаз. Когда блюда находятся на виду, они естественным образом становятся частью повседневных решений о том, что их нужно съесть, а это помогает избежать пищевых отходов.
Делясь едой, мы делимся праздничным духом между домами
По данным опроса IKEA, 15% жителей Латвии делятся остатками праздничного угощения с семьей, соседями и друзьями. Как отмечает Сорочин, делиться едой - один из самых простых и доступных способов следовать принципам устойчивого потребления. Он рекомендует разделить оставшуюся еду на порции, поместив в чистые герметичные контейнеры с маркировкой - так делиться угощением будет легче, без лишнего стресса. В холодильнике можно выделить небольшое пространство для еды, которой вы планируете поделиться, что поможет сохранить порядок.
Заморозка продуктов пока широко не распространена, но помогает планировать повседневное питание
Хотя заморозка остатков еды является эффективным способом уменьшения пищевых отходов, лишь 8% жителей Латвии замораживают остатки праздничных блюд. Руководитель отдела продуктов питания IKEA считает это возможностью упростить повседневную готовку. "Заморозка - это не только способ избежать потерь, но и возможность сэкономить время и силы в напряженные дни. Когда мы замораживаем еду с намерением, мы создаем небольшой запас готовых блюд, который может выручить нас позже. Не каждое праздничное угощение идеально подходит для заморозки, но многие любимые блюда очень хорошо сохраняют и форму, и вкус. Супы, тушеные блюда, приготовленное мясо, овощные запеканки и сладкая выпечка обычно сохраняют текстуру и вкус даже после заморозки, тогда как свежие салаты, жареные продукты или блюда с высоким содержанием воды лучше съесть или поделиться ими в течение одного-двух дней. При небольшом планировании заморозка становится естественной частью извлечения максимальной пользы из того, что мы уже приготовили", - отмечает Сорочин.
Он рекомендует разделить большие блюда на меньшие порции, заморозить их в плоском виде и подписать контейнеры. Это позволит использовать морозильную камеру с умом, а не просто как ящик для хранения. С помощью таких несложных шагов праздничное угощение станет запасом готовых блюд, который облегчит повседневную готовку еще долго после праздников.
Онлайн-опрос о праздновании Рождества был проведен по заказу IKEA исследовательской компанией Norstat. Опрос проводился в сентябре 2025 года, в нем приняли участие 1048 жителей Латвии, а в целом в странах Балтии - более 3100 человек.