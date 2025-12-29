Куда девать салаты, мясо и выпечку после праздников: эксперт дает дельные советы

Хотя заморозка остатков еды является эффективным способом уменьшения пищевых отходов, лишь 8% жителей Латвии замораживают остатки праздничных блюд. Руководитель отдела продуктов питания IKEA считает это возможностью упростить повседневную готовку. "Заморозка - это не только способ избежать потерь, но и возможность сэкономить время и силы в напряженные дни. Когда мы замораживаем еду с намерением, мы создаем небольшой запас готовых блюд, который может выручить нас позже. Не каждое праздничное угощение идеально подходит для заморозки, но многие любимые блюда очень хорошо сохраняют и форму, и вкус. Супы, тушеные блюда, приготовленное мясо, овощные запеканки и сладкая выпечка обычно сохраняют текстуру и вкус даже после заморозки, тогда как свежие салаты, жареные продукты или блюда с высоким содержанием воды лучше съесть или поделиться ими в течение одного-двух дней. При небольшом планировании заморозка становится естественной частью извлечения максимальной пользы из того, что мы уже приготовили", - отмечает Сорочин.