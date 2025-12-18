Латвийским владельцам машин сообщили, какие именно автомобильные детали крадут чаще всего
Страховая компания ERGO в этом году получила чуть более 20 заявлений на выплаты по KASKO в связи с кражами автомобильных деталей. Данные, обобщенные как ERGO, так и Государственной полицией, подтверждают, что чаще всего в поле зрения воров попадают автомобили марок BMW, Volvo и Audi.
Большинство краж произошло в ночное время, когда автомобили находились у места жительства владельцев или на неосвещенных стоянках в Риге. В отдельных случаях злоумышленники разбивали стекло автомобиля и искали в салоне электронные устройства, в других — снимали только конкретные, легко реализуемые автомобильные детали.
Наибольшие убытки — более 3300 евро
Материальный ущерб, причиненный кражами, существенно различается, однако в отдельных случаях страхования KASKO он превышает несколько тысяч евро. Самая крупная из выплаченных этой осенью компенсаций составила 3336 евро и была связана с кражей электронного спидометра приборной панели автомобиля BMW.
Также были случаи, когда размер ущерба превышал 2600 евро, например после демонтажа бампера и передних фар. Даже сравнительно небольшие кражи, такие как снятие одного зеркала, могут привести к расходам в несколько сотен евро.
Береги зеркала!
Данные ERGO показывают, что кражи боковых зеркал и их стекол и в этом году остаются самым часто регистрируемым видом краж автомобильных деталей, составляя 65 процентов от всех полученных заявлений на компенсацию.
Боковые зеркала или их стекла чаще всего похищались с автомобилей марки Audi, причем в большинстве случаев именно с моделей Audi e-tron, что подтверждает, что детали электромобилей нового поколения становятся все более привлекательными для воров. В то же время боковые зеркала снимались и с автомобилей других марок — BMW, Volkswagen, Kia, Lexus, Toyota, Skoda, Mercedes-Benz и Land Rover.
Похожие тенденции подтверждает и Государственная полиция, статистика которой за 11 месяцев текущего года показывает, что наибольшее число краж деталей было зафиксировано именно с автомобилей марок BMW, Audi и Volvo, а также Skoda, Volkswagen и Mercedes-Benz. Согласно полицейским данным, наиболее часто похищаемыми деталями также являются боковые зеркала и стекла зеркал. В этом году количество зарегистрированных краж зеркал и их стекол с автомобилей BMW достигло 240 случаев, Audi — 112, Skoda — 92 и Volvo — 77 случаев.
