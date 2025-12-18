Латвийским владельцам машин сообщили, какие именно автомобильные детали крадут чаще всего

Похожие тенденции подтверждает и Государственная полиция, статистика которой за 11 месяцев текущего года показывает, что наибольшее число краж деталей было зафиксировано именно с автомобилей марок BMW, Audi и Volvo, а также Skoda, Volkswagen и Mercedes-Benz. Согласно полицейским данным, наиболее часто похищаемыми деталями также являются боковые зеркала и стекла зеркал. В этом году количество зарегистрированных краж зеркал и их стекол с автомобилей BMW достигло 240 случаев, Audi — 112, Skoda — 92 и Volvo — 77 случаев.