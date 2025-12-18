В Латвии
Сегодня 18:02
В пятницу осадков не ожидается, даже будет немного солнца
В пятницу в Латвии не ожидается существенных осадков, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром местами будет туман. Днем, начиная с запада страны, местами выглянет солнце. Минимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса, на западном побережье Курземе +6 градусов. Дневные температуры достигнут +2...+7 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 14 метров в секунду.
В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. Ветер слабый или умеренный с юга. Температура воздуха ночью не опустится ниже +2 градусов, а днем поднимется до +5 градусов.