В пятницу осадков не ожидается, даже будет немного солнца

Ночью и утром местами будет туман. Днем, начиная с запада страны, местами выглянет солнце. Минимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса, на западном побережье Курземе +6 градусов. Дневные температуры достигнут +2...+7 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 14 метров в секунду.