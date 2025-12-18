Латвийский национальный балет отправляется на гастроли в Италию с "Лебединым озером"
Латвийский национальный балет отправился на гастроли в Турин (Италия), где в театре Реджо (Teatro Regio) с 19 по 28 декабря даст девять гостевых спектаклей балета «Лебединое озеро».
Главные роли в постановках исполнят солисты: Юлия Брауэре, Анния Копштале, Йоланта Лубея, Сабине Строкша, Амир Додарходжаев, Дариус Флориан Катана, Эйден Уильям Конефри и Виктор Сейко. Оркестром театра Реджо будет дирижировать Мартиньш Озолиньш.
«Для нас большая честь в течение одного года отправиться на гастроли в два значимых итальянских театра. Весной с балетом "Спящая красавица" мы гостили в Кальяри, а теперь нас принимает Туринская опера — один из самых выдающихся театров Италии, где выступают такие труппы, как Кубинский национальный балет, Балет Бежара, и где недавно гостил популярный проект "Роберто Болле и друзья". Для Латвийского национального балета это большое признание. Огромную радость вызывает тот факт, что билеты на все девять спектаклей полностью раскуплены. В гастроли отправилась почти вся труппа, а главные роли исполнят четыре состава ведущих танцовщиков. Конечно, в Рождество трудно быть вдали от дома, но гастроли всегда дают новую энергию и вдохновение», — говорит художественный руководитель Латвийского национального балета Айвар Лейманис.
Постановка балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» впервые была представлена в 2020 году. Над ней работали хореограф-постановщик Айвар Лейманис, дирижер Мартиньш Озолиньш, сценограф Хуан Гильермо Нова, художник по костюмам Роберт Пердзиола и художник по свету Айнарс Пастарс. Айвар Лейманис сохранил оригинальную хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова, дополнив её новыми вариациями для принца Зигфрида, танцами и новой постановкой четвертого акта.