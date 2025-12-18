Латвийский национальный балет отправляется на гастроли в Италию с "Лебединым озером"

«Для нас большая честь в течение одного года отправиться на гастроли в два значимых итальянских театра. Весной с балетом "Спящая красавица" мы гостили в Кальяри, а теперь нас принимает Туринская опера — один из самых выдающихся театров Италии, где выступают такие труппы, как Кубинский национальный балет, Балет Бежара, и где недавно гостил популярный проект "Роберто Болле и друзья". Для Латвийского национального балета это большое признание. Огромную радость вызывает тот факт, что билеты на все девять спектаклей полностью раскуплены. В гастроли отправилась почти вся труппа, а главные роли исполнят четыре состава ведущих танцовщиков. Конечно, в Рождество трудно быть вдали от дома, но гастроли всегда дают новую энергию и вдохновение», — говорит художественный руководитель Латвийского национального балета Айвар Лейманис.