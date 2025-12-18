Сейм досрочно закрыл осеннюю сессию - коалиция не смогла обеспечить кворум

Правящая коалиция уже давно находится в неустойчивом состоянии, и нет уверенности в том, что она сможет продолжать работать вместе. После принятия государственного бюджета на следующий год разговоры о скором прекращении работы правительства Эвики Силини ("Новое Единство") утихли. Премьер-министр настаивает на том, что бюджет показал, что у коалиции 52 голоса, но разногласия по различным вопросам по-прежнему очевидны.