Хит праздничного стола: песочный пирог с клюквой и апельсином, который просят повторить
Этот пирог легко собрать даже в предновогодней суете, а на столе он выглядит как полноценный праздничный десерт. Песочная основа, клюква с апельсином и нежная сливочная заливка дают тот самый зимний вкус — с кислинкой, цитрусовым ароматом и мягкой сладостью.
Что понадобится (форма 22–24 см)
Основа (песочная):
- мука — 250 г
- сливочное масло холодное — 120 г
- сахар — 70 г
- яйцо — 1 шт.
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- щепотка соли
- ванильный сахар (по желанию) — 1 ч. л.
Начинка:
- клюква (свежая или замороженная) — 250–300 г
- сахар — 60–90 г (по вкусу)
- цедра 1 апельсина
- сок апельсина — 2–3 ст. л.
- крахмал (кукурузный/картофельный) — 1,5 ст. л.
Заливка:
- сметана 20% или сливочный крем-сыр — 250 г (можно 200 г сметаны + 50 г крем-сыра)
- яйца — 2 шт.
- сахар — 60–80 г
- ваниль — по вкусу
Время
Подготовка: 20 минут
Выпечка: 40–50 минут
Остывание: 1–2 часа (в идеале — ночь в холодильнике)
Как готовить
Делаем тесто. В миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар. Добавьте холодное масло кубиками и быстро перетрите руками (или ножом/в блендере) до крошки. Вбейте яйцо и быстро соберите тесто в шар. Если суховато — добавьте 1 ст. л. холодной воды. Уберите в холодильник на 15 минут.
Готовим начинку. Клюкву смешайте с сахаром, цедрой, соком апельсина и крахмалом. Перемешайте так, чтобы крахмал равномерно “обволок” ягоды — он удержит сок, чтобы пирог не потек.
Собираем пирог. Разогрейте духовку до 180°C. Форму застелите пергаментом или хорошо смажьте. Раскатайте тесто и перенесите в форму, сделайте бортики 3–4 см. Наколите вилкой дно. Выложите клюквенную начинку.
Заливка и выпечка. Смешайте сметану (или крем-сыр), яйца, сахар и ваниль до однородности (без взбивания в пену). Аккуратно вылейте заливку поверх ягод. Выпекайте 40–50 минут: края должны зарумяниться, а центр — слегка “дрожать” (он дойдет при остывании).
Правильное охлаждение. Дайте пирогу полностью остыть, затем уберите в холодильник минимум на 2–3 часа. На следующий день он еще вкуснее и нарезается идеально ровно.