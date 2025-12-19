Хит праздничного стола: песочный пирог с клюквой и апельсином, который просят повторить

Делаем тесто. В миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар. Добавьте холодное масло кубиками и быстро перетрите руками (или ножом/в блендере) до крошки. Вбейте яйцо и быстро соберите тесто в шар. Если суховато — добавьте 1 ст. л. холодной воды. Уберите в холодильник на 15 минут.