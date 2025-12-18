Названы интернет-магазины, которые чаще всего обманывают жителей Латвии
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) и Европейский центр потребительской информации в Латвии (ECC Latvia) предупреждают о недобросовестных интернет-магазинах.
PTAC и ECC Latvia все чаще получают жалобы от потребителей на то, что интернет-магазины после получения денег не выполняют заказы и отказываются возвращать средства. Также не предоставляются ответы на запросы потребителей и учреждений, при этом интернет-магазин продолжает принимать новые заказы.
В этом году по таким интернет-магазинам, как iizii.eu (MainPartner OU), получено 35 дел, по letibezakcijas.lv (MB Kaspertonas) — 34 дела, по Dinnerinthesky.lv (Skyworld Entertainment OU / Skyworld Holding OU) — 29 дел.
Также получены претензии потребителей, связанные с недоставленными товарами, в отношении таких интернет-ресурсов, как kurprikols.lv (SIA KurPrikols), SIA Maza cilts — онлайн-магазин подарков в Instagram, а также по товарам, заказанным через аккаунт Facebook Madonas stils, но так и не доставленным.
PTAC напоминает в этой связи об основных правилах гигиены интернет-торговли.
- Перед совершением платежа тщательно проверяйте продавца. Выясните, нет ли у компании негативных отзывов в интернете. Убедитесь, что на сайте четко указана полная контактная информация — адрес, номер телефона, регистрационный номер, а не только адрес электронной почты, поскольку нормальный продавец не скрывает свои данные.
- Проверьте, предлагает ли интернет-магазин реальные скидки и понятные сроки доставки.
- Убедитесь, что продавец не включен в Черный список PTAC или в список подозрительных интернет-сайтов и средств коммуникации.
- Не стоит совершать покупки в непроверенных профилях или на платформах социальных сетей, если невозможно убедиться в юридическом статусе продавца.
Если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны зарегистрированного в Латвии продавца, подайте жалобу в PTAC. Если же проблемы возникли при трансграничной сделке, то есть с продавцом из другой страны Европейского союза, Норвегии, Исландии или Соединенного Королевства, обращайтесь за помощью в ECC Latvia.