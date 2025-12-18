Названы интернет-магазины, которые чаще всего обманывают жителей Латвии

Если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны зарегистрированного в Латвии продавца, подайте жалобу в PTAC. Если же проблемы возникли при трансграничной сделке, то есть с продавцом из другой страны Европейского союза, Норвегии, Исландии или Соединенного Королевства, обращайтесь за помощью в ECC Latvia.