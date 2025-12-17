Перед праздниками на дорогах Латвии происходит одно и то же: страховщики назвали главные ошибки

Во время праздников свободных мест на парковках особенно не хватает, а увеличение транспортного потока создает дополнительное напряжение. «Во-первых, старайтесь выбрать место для парковки как можно дальше от входа в торговый центр, ведь там движение будет не столь оживленным и интенсивность смены свободных мест ниже. Во-вторых, паркуйте машину задним ходом, позднее это позволит выехать с парковки удобнее и с лучшим обзором. Из нашего опыта мы видим, что чаще всего столкновения на парковках происходят в ситуациях, когда оба транспортных средства, причастных к дорожно-транспортному происшествию, движутся задним ходом», – подчеркивает Земвалдс. Он напоминает, что даже если произошло незначительное столкновение, ни в коем случае нельзя ограничиваться запиской, оставленной на другом автомобиле. «Если вы повредили чужое имущество – позвоните в полицию. Записка – не документ и не освобождает от ответственности. Будет считаться, что вы покинули место происшествия», – предупреждает эксперт.