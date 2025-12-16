Как разоблачить финансовых мошенников: 7 признаков, которые нельзя игнорировать

CERT.LV подчеркивает - чтобы защитить себя от мошеннических сообщений, к их содержанию всегда нужно относиться критически. Не переходите по подозрительным ссылкам, даже если их присылает вроде бы заслуживающее доверия учреждение. Безопаснее ввести адрес вручную или использовать официальное приложение или сайт учреждения. Ни в коем случае не сообщайте свои данные доступа, включая PIN-коды, коды Smart-ID или данные платежных карт - банк или государственное учреждение никогда этого не потребует. Не совершайте переводы или платежи, предназначенные якобы для решения срочных проблем, если вы не уверены в источнике информации. Будьте осторожны и скептичны - если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, мошенничество.