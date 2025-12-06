Хочу установить камеру, чтобы следить за "злачным" местом рядом с домом, - а насколько это законно?

Физические лица имеют законное право наблюдать за своим имуществом. Но когда речь идёт о публичной территории, такой как улица, остановка или сквер рядом с домом, у частного лица нет достаточного правового основания для постоянного наблюдения за такими местами. Эти территории ему не принадлежат, а значит, он не обладает законным интересом или обязанностью их охранять. При этом должны учитываться и права других людей, находящихся в публичном пространстве.