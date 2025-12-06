Хочу установить камеру, чтобы следить за "злачным" местом рядом с домом, - а насколько это законно?
Государственная инспекция данных (DVI) сообщила в соцсетях, что регулярно получает вопросы от жителей о том, имеют ли они право устанавливать видеонаблюдение в тех местах, которые им не принадлежат, но находятся рядом с их домами. Речь идет о территориях, где часто происходят действия, нарушающие покой или угрожающие безопасности.
DVI приводит пример ситуации: рядом с домом Анны расположена автобусная остановка. По ночам там собираются молодые люди, употребляющие алкоголь и громко ведущие себя. Стены остановки регулярно разрисовывают, а установленная там скамейка не раз была сломана. Вызовы полиции не приносят результата — нарушители успевают скрыться до её приезда. Анна хотела бы установить камеру на своём заборе, направив её на остановку, чтобы фиксировать правонарушителей и передавать записи полиции.
Инспекция отмечает, что в подобных ситуациях понятно желание людей жить в безопасной и спокойной среде не только на своём участке, но и в непосредственной близости от дома. Однако желание следить за происходящим вокруг должно быть соизмеримо с правами и свободами других людей.
По правилам защиты данных допускается обработка персональных данных для обеспечения законных интересов, но для этого необходимо наличие реальной, обоснованной законной цели. Кроме того, выбранные способы обработки должны быть действительно необходимыми для достижения этой цели.
Личные и публичные территории — разные правовые режимы
Физические лица имеют законное право наблюдать за своим имуществом. Но когда речь идёт о публичной территории, такой как улица, остановка или сквер рядом с домом, у частного лица нет достаточного правового основания для постоянного наблюдения за такими местами. Эти территории ему не принадлежат, а значит, он не обладает законным интересом или обязанностью их охранять. При этом должны учитываться и права других людей, находящихся в публичном пространстве.
Инспекция подчёркивает: контроль порядка в общественных местах является задачей государственных и муниципальных органов власти. Эти структуры действуют в интересах общества, имеют предусмотренные законом полномочия, несут ответственность за свои действия и обязаны обеспечивать пропорциональную обработку персональных данных, включая видеонаблюдение.
Люди, находящиеся в публичной среде, вправе ожидать, что частные лица не будут наблюдать за ними для решения собственных интересов. Надзор в общественных местах могут осуществлять только те, кому это предписано законом.
Камеры в публичных местах должны устанавливать муниципальные власти
Если цель видеонаблюдения — следить за происходящим рядом с местом проживания, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность, то такая деятельность относится к компетенции самоуправления. Муниципалитеты обязаны заботиться о порядке и безопасности, в том числе создавать и финансировать муниципальную полицию.
Поэтому, если жители считают, что установка камеры в публичной зоне действительно необходима из-за регулярных нарушений, инспекция рекомендует обращаться в самоуправление. Муниципалитет сможет оценить ситуацию и при необходимости принять меры безопасности, включая решение об установке видеонаблюдения.