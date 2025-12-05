Зима давит на психику: как темнота влияет на мозг, эмоции и мотивацию - и что с этим делать

"Темное время влияет не только на наше самочувствие - оно оказывает влияние и на рабочую среду в целом. Небольшие ежедневные прогулки, регулярные перерывы, общие ритуалы и разговоры на работе помогают сохранению бодрости и продуктивности. В нашей компании очень популярны пешие прогулки, часто коллеги в обеденный перерыв выходят на более длительные прогулки, чтобы "набрать" ежедневное количество шагов. Это не только побуждает встать с офисного кресла, но и вдохновляет окружающих вместе заботиться о своем благополучии и активнее проводить рабочий день. Вот и сейчас, в предпраздничное время, такие, казалось бы, детские занятия как игра в "тайных эльфов" или совместное украшение елочки в офисе, доставляют радость и укрепляют командный дух. Важно лишь начать - небольшие, регулярные шаги поддержки помогают создавать здоровую рабочую атмосферу и заботиться как об индивидуальном, так и о коллективном благополучии", - подчеркивает руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка.