Уже каждый третий сотрудник готов искать новую работу по этой причине

Исследование показывает, что организации движутся в направлении перемен, не вовлекая людей: 31 процент сотрудников чувствует себя неосведомленным о целях трансформации (в прошлом году — 25 процентов), 42 процента считают, что получили недостаточное обучение в период изменений, а 41 процент полагает, что ошибки руководства напрямую способствовали провалу. 37 процентов указывают, что привлечение внешних консультантов создало дополнительные сложности без ясности. Эти цифры отражают разрыв доверия и растущее ощущение, что трансформация осуществляется над людьми, а не вместе с ними.