Уже каждый третий сотрудник готов искать новую работу по этой причине
Исследование, проведенное компанией Emergn, выявило серьезное противоречие: хотя изменения на предприятиях необходимы для сохранения конкурентоспособности, их внедрение зачастую перегружает именно тех людей, которые должны эти изменения реализовывать.
Исследование The Global Intelligent Delusion проводилось в 751 глобальной организации и выявило группу сотрудников, которые чувствуют себя уставшими, растерянными и все более недовольными постоянными переменами, которые внедряются без ясности.
82 процента участников исследования считают, что трансформация необходима для сохранения конкурентоспособности (в прошлом году — 70 процентов). Однако 50 процентов отмечают, что испытывают усталость от трансформаций, 44 процента считают, что частота изменений слишком высока. 45 процентов пережили выгорание из-за постоянных перемен, а 36 процентов рассматривают возможность смены работы именно из-за этих непрекращающихся изменений.
Искусственный интеллект ситуацию ухудшает, а не улучшает: более половины (55 процентов) респондентов считают, что инициативы, связанные с AI, ускоряют усталость от трансформаций.
"Слишком много компаний путают активность с прогрессом. Трансформация не должна ломать людей — ее цель в развитии компетенций. Но сейчас мы наблюдаем прямо противоположное. Это уже не просто проблема управления, это проблема бизнес-модели. Организации стремятся внедрять новые технологии, не обеспечивая готовность людей к их устойчивому использованию. Это не цифровая трансформация — это цифровая усталость", - отмечает Алдис Эрглис, руководитель Emergn Latvia.
Исследование показывает, что организации движутся в направлении перемен, не вовлекая людей: 31 процент сотрудников чувствует себя неосведомленным о целях трансформации (в прошлом году — 25 процентов), 42 процента считают, что получили недостаточное обучение в период изменений, а 41 процент полагает, что ошибки руководства напрямую способствовали провалу. 37 процентов указывают, что привлечение внешних консультантов создало дополнительные сложности без ясности. Эти цифры отражают разрыв доверия и растущее ощущение, что трансформация осуществляется над людьми, а не вместе с ними.
Усталость от трансформаций — это не только проблема сотрудников, а фактор риска для деятельности организации. Компании, которые не учитывают эмоциональную и операционную нагрузку, возникающую из-за постоянных перемен, потеряют таланты, темп и в конечном итоге конкурентоспособность.
