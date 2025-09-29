У жителей Латвии растет уровень тревожности из-за денег - у многих это главный ежедневный источник стресса
Главными источниками повседневного стресса для жителей Латвии являются деньги и здоровье, так указали 39% опрошенных в исследовании, проведенном Финансовым институтом Swedbank. За последние пять лет деньги вышли на первый план как главный источник стресса, а беспокойство о работе и отношениях снизилось.
В обществе возрос не только уровень тревожности, связанный с деньгами, но и его интенсивность — 59% респондентов (против 52% в 2020 году) признают, что беспокоятся о деньгах несколько раз в месяц, при этом 19% — каждый день. Больше всего о деньгах переживает молодежь, особенно в возрасте от 18 до 29 лет, а также люди с более низким уровнем образования, меньшими доходами и несовершеннолетними детьми. Лишь небольшая часть (13%) относительно уверенно утверждает, что никогда не беспокоится о финансовом положении своей семьи.
Оценивая свою финансовую ситуацию, жители отмечают, что за последние шесть месяцев они не только испытывали тревогу и беспокойство из-за денег, но и сталкивались с трудностями при накоплении на долгосрочные цели (34%), испытывали чувство вины за траты на неважные вещи (31%) и дискомфорт от жизни «от зарплаты до зарплаты» (28%).
Мысли о деньгах вызывают у людей широкий спектр эмоций — как положительных, так и отрицательных. Среди положительных чаще всего упоминаются мотивация (45%), интерес (38%) и удовлетворение (30%), когда деньги воспринимаются как источник достижения целей и безопасности. Среди отрицательных эмоций доминируют тревожность (45%), грусть (31%) и страх (29%), отражающие опасения о нехватке средств или неопределенности будущего.
