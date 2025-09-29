У жителей Латвии растет уровень тревожности из-за денег - у многих это главный ежедневный источник стресса

В обществе возрос не только уровень тревожности, связанный с деньгами, но и его интенсивность — 59% респондентов (против 52% в 2020 году) признают, что беспокоятся о деньгах несколько раз в месяц, при этом 19% — каждый день. Больше всего о деньгах переживает молодежь, особенно в возрасте от 18 до 29 лет, а также люди с более низким уровнем образования, меньшими доходами и несовершеннолетними детьми. Лишь небольшая часть (13%) относительно уверенно утверждает, что никогда не беспокоится о финансовом положении своей семьи.