Жителям Латвии рассказали, что их не спасут даже большие зарплаты. Как избежать финансовых проблем?

Однако, если расходы на жилье превышают 30–40% доходов (что характерно для крупных городов с высокой стоимостью жизни), следовать этой модели трудно. В таком случае может подойти принцип 70/20/10, который объединяет потребности и желания в одну категорию — на них уходит 70% доходов, 20% откладывается на накопления и инвестиции, а 10% направляется на погашение долгов. Этот метод более гибкий, так как не разделяет строго желания и потребности, но, как и любой другой, требует дисциплины. При этом важно следить, чтобы повседневные расходы не «съедали» слишком много и не оставляли лишь символические накопления.