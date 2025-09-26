Жителям Латвии рассказали, что их не спасут даже большие зарплаты. Как избежать финансовых проблем?
Финансовая безопасность означает стабильность и контроль над своими финансами как в повседневной жизни, так и в долгосрочной перспективе. И это не только «высокая зарплата», сообщает один из латвийских банков.
Общая картина
Хотя уровень доходов влияет на чувство защищенности, решающую роль играют привычки — умение регулярно откладывать деньги и управлять расходами. Как говорят эксперты, первое, что необходимо, — понять, сколько тратится и куда уходит деньги. Чтобы точнее определить средние ежемесячные расходы, рекомендуется сохранять чеки, собрать банковские выписки и данные по кредитным картам за последние три месяца. Разделив общую сумму расходов на три, можно увидеть, сколько в среднем уходит ежемесячно.
При составлении общей картины расходов их стоит разделить на категории: например, базовые потребности, обязательные платежи, накопления и цели, а также дополнительные траты — развлечения, хобби. Так будет видно, где можно сэкономить при необходимости. Вести такой учет можно в тетради, в таблице Excel или с помощью цифровых инструментов.
Золотые принципы
Управлять бюджетом будет проще, если для категорий установить четкие границы и придерживаться их в дальнейшем. Финансовые эксперты рекомендуют применять один из двух принципов: 50/30/20 или 70/20/10.
По принципу 50/30/20 половина дохода (50%) уходит на потребности, 30% — на желания, а 20% — на накопления и погашение долгов. Такой подход помогает четко разделить нужное и желаемое, быстрее создавать сбережения и сокращать задолженность. Лучше всего он подходит людям со стабильным доходом.
Однако, если расходы на жилье превышают 30–40% доходов (что характерно для крупных городов с высокой стоимостью жизни), следовать этой модели трудно. В таком случае может подойти принцип 70/20/10, который объединяет потребности и желания в одну категорию — на них уходит 70% доходов, 20% откладывается на накопления и инвестиции, а 10% направляется на погашение долгов. Этот метод более гибкий, так как не разделяет строго желания и потребности, но, как и любой другой, требует дисциплины. При этом важно следить, чтобы повседневные расходы не «съедали» слишком много и не оставляли лишь символические накопления.
Если ни одна из схем не кажется удобной, можно адаптировать пропорции и создать собственный принцип. В накоплениях особенно полезен метод под названием «сначала заплати себе»: это означает, что сразу после получения зарплаты часть суммы переводится на накопления. Например, в день зарплаты можно автоматически перечислять 10% на сберегательный счет.
