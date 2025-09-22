Тревожная тенденция: многие жители Латвии по финансовым причинам не могут попасть к врачу
Свежие данные исследования «Барометр экономики здравоохранения 2025» показывают, что здравоохранение стало главной приоритетной сферой для общества: 35,2% жителей Латвии считают, что именно оно должно быть центральным направлением государственного бюджета на следующий год. Для сравнения, экономическое развитие как важнейшее направление отметили 20,6% респондентов, а безопасность и оборону — 20,1%.
Исследование выявило, что жители критически оценивают использование финансирования отрасли: лишь 7,9% считают, что оно расходуется эффективно, что указывает на недоверие общества. Особенно критичны люди предпенсионного и пенсионного возраста, чья длительная практика взаимодействия с системой здравоохранения усиливает скепсис.
Выявлена также такая тревожная тенденция: по финансовым причинам 41% жителей Латвии в течение последнего года пришлось отказаться от визита к врачу или лечения. Проблема особенно остра в группах с низкими доходами: в домохозяйствах с доходом до 450 евро на человека лишь 5,4% жителей считают медицинскую помощь очень доступной, тогда как почти 16,7% называют ее недоступной. В группе с наибольшими доходами (свыше 1301 евро на человека) положительная оценка доступности встречается почти в шесть раз чаще (35% против 5,4%).
По мнению общества, основные проблемы здравоохранения — это длинные очереди к врачам и специалистам (77,2% опрошенных), недостаточная доступность услуг, оплачиваемых государством (61,5%), а также доступность и цены на лекарства (36,8%).
Согласно данным Центрального статистического управления, в 2024 году государственные расходы на здравоохранение составили лишь 4,6% ВВП. В Основных принципах общественного здравоохранения на 2021–2027 годы установлено, что к 2027 году этот показатель должен достичь 6% ВВП.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что врачи поставили печальный диагноз: латвийское здравоохранение идет к кризису и краху.