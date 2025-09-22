Тревожная тенденция: многие жители Латвии по финансовым причинам не могут попасть к врачу

Выявлена также такая тревожная тенденция: по финансовым причинам 41% жителей Латвии в течение последнего года пришлось отказаться от визита к врачу или лечения. Проблема особенно остра в группах с низкими доходами: в домохозяйствах с доходом до 450 евро на человека лишь 5,4% жителей считают медицинскую помощь очень доступной, тогда как почти 16,7% называют ее недоступной. В группе с наибольшими доходами (свыше 1301 евро на человека) положительная оценка доступности встречается почти в шесть раз чаще (35% против 5,4%).