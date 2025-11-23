Золотистая корочка и тающее масло: как приготовить классическую котлету по-киевски
Снаружи — тончайшая хрустящая панировка, внутри — горячее сливочное масло с ароматом укропа, которое вырывается наружу при первом надрезе. Котлета по-киевски давно перестала быть просто куриным блюдом — это гастрономическая легенда, которую можно приготовить дома, если знать несколько важных секретов.
Ингредиенты (на 4 котлеты)
Для мяса:
- Куриное филе — 4 крупных (лучше от целой грудки)
- Соль, чёрный перец
- Мука — 100 г
- Яйца — 2–3 шт.
- Панировочные сухари — 150 г
- Масло растительное для жарки
Для начинки:
- Сливочное масло — 100 г
- Укроп — небольшой пучок
- Петрушка — по желанию
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
- Соль, перец
Как сделать идеальную начинку
Нарезать зелень очень мелко. Добавить мягкое масло, соль, чёрный перец, при желании — чеснок. Перемешать до однородности. Сформировать маленькие брусочки (примерно 2×6 см). Убрать в морозилку на 15–30 минут, чтобы масло хорошо замёрзло. Важно: если масло не замёрзнет, оно вытечет при жарке.
Подготовка курицы
Срезать с филе маленький «хвостик» (его сохраните — пригодится). Раскрыть филе «книжкой», слегка расплющить молоточком, но не рвать. Посолить и поперчить с обеих сторон. На середину филе положить замороженное масло, подогнуть края и туго свернуть «конверт». Закрепить срезами внутрь, сверху накрыть маленьким «хвостиком» — это лайфхак, который не даст маслу вырваться.
Панировка и обжарка
Обвалять котлету в муке → затем в яйце → затем в сухарях. Повторить: яйцо → сухари. Двойная панировка — обязательна! Разогреть масло в глубокой сковороде. Жарить при 160–170°C до яркой золотистой корочки (примерно 3–4 минуты). Переложить котлеты в духовку и допечь при 180°C ещё 10–12 минут.
Подача
Традиционно котлету по-киевски подают с: картофельным пюре, зелёным горошком, жареными овощами, свежим салатом. Но есть способ эффектнее: просто положите её на тарелку и подайте острый нож. Пусть масло выльется перед гостями — зрелищность включена в рецепт.
Советы, которые делают блюдо идеальным
- Филе должно быть крупным — маленькие котлеты сложно завернуть.
- Масло обязательно замораживать.
- Панировать дважды — иначе вытечет.
- Не экономьте масло в сковороде — котлета должна «плавать».
- После жарки в духовку — так мякоть останется сочной.