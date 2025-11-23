Золотистая корочка и тающее масло: как приготовить классическую котлету по-киевски

Обвалять котлету в муке → затем в яйце → затем в сухарях. Повторить: яйцо → сухари. Двойная панировка — обязательна! Разогреть масло в глубокой сковороде. Жарить при 160–170°C до яркой золотистой корочки (примерно 3–4 минуты). Переложить котлеты в духовку и допечь при 180°C ещё 10–12 минут.