Золотистая корочка и тающее масло: как приготовить классическую котлету по-киевски

Снаружи — тончайшая хрустящая панировка, внутри — горячее сливочное масло с ароматом укропа, которое вырывается наружу при первом надрезе. Котлета по-киевски давно перестала быть просто куриным блюдом — это гастрономическая легенда, которую можно приготовить дома, если знать несколько важных секретов.

Ингредиенты (на 4 котлеты)

Для мяса:

  • Куриное филе — 4 крупных (лучше от целой грудки)
  • Соль, чёрный перец
  • Мука — 100 г
  • Яйца — 2–3 шт.
  • Панировочные сухари — 150 г
  • Масло растительное для жарки

Для начинки:

  • Сливочное масло — 100 г
  • Укроп — небольшой пучок
  • Петрушка — по желанию
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  • Соль, перец

Как сделать идеальную начинку

Нарезать зелень очень мелко. Добавить мягкое масло, соль, чёрный перец, при желании — чеснок. Перемешать до однородности. Сформировать маленькие брусочки (примерно 2×6 см). Убрать в морозилку на 15–30 минут, чтобы масло хорошо замёрзло. Важно: если масло не замёрзнет, оно вытечет при жарке.

Подготовка курицы

Срезать с филе маленький «хвостик» (его сохраните — пригодится). Раскрыть филе «книжкой», слегка расплющить молоточком, но не рвать. Посолить и поперчить с обеих сторон. На середину филе положить замороженное масло, подогнуть края и туго свернуть «конверт». Закрепить срезами внутрь, сверху накрыть маленьким «хвостиком» — это лайфхак, который не даст маслу вырваться.

Панировка и обжарка

Обвалять котлету в муке → затем в яйце → затем в сухарях. Повторить: яйцо → сухари. Двойная панировка — обязательна! Разогреть масло в глубокой сковороде. Жарить при 160–170°C до яркой золотистой корочки (примерно 3–4 минуты). Переложить котлеты в духовку и допечь при 180°C ещё 10–12 минут.

Подача

Традиционно котлету по-киевски подают с: картофельным пюре, зелёным горошком, жареными овощами, свежим салатом. Но есть способ эффектнее: просто положите её на тарелку и подайте острый нож. Пусть масло выльется перед гостями — зрелищность включена в рецепт.

Советы, которые делают блюдо идеальным

  • Филе должно быть крупным — маленькие котлеты сложно завернуть.
  • Масло обязательно замораживать.
  • Панировать дважды — иначе вытечет.
  • Не экономьте масло в сковороде — котлета должна «плавать».
  • После жарки в духовку — так мякоть останется сочной.

