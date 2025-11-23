Как купить подарки и сэкономить: советы для тех, кто не хочет переплачивать на Рождество
С каждым днем Латвию всё сильнее накрывает предпраздничная суета: магазины заполняются покупателями, а вместе с выбором подарков растут и траты. Чтобы избежать паники в последние дни декабря и не переплатить за эмоции, эксперты предлагают продуманный подход — он поможет вам встретить Рождество спокойнее, осмысленнее и дешевле.
Эксперты Bigbank подготовили шесть советов, которые пригодятся тем, кто опасается, что в этом году из-за подарков придется потуже затянуть пояс.
1. Начните со списка – не только людей, но и бюджета
Прежде чем отправляться за покупками, составьте список. Запишите не только имена людей, которым планируете купить подарки, но и сумму, которую можете выделить для каждого. Например, 30 евро на подарок ребенку, 20 евро – другу, а за 10 евро можно подготовить небольшой сюрприз для коллеги. Такой подход помогает сохранить контроль над общим бюджетом. Ещё лучше заранее положить предназначенную сумму на отдельный сберегательный счет, чтобы не возникло соблазна потратить её на что-то другое — и при этом заработать проценты.
2. Покупайте заранее — дешевле и с большим выбором
Покупка подарков в последний момент часто означает не только спешку и задержки при доставке, но и ограниченный выбор и более высокие цены. Если начать делать покупки уже в ноябре, можно сэкономить и избежать суеты. В первой половине месяца цены ещё не достигли праздничного пика, а лучшие предложения не разобраны.
Особенно актуально это при покупке билетов на культурные мероприятия. Согласно калькулятору инфляции Центрального статистического управления, с ноября по январь прошлого года стоимость услуг отдыха и культуры выросла на 1,7 %. Также подорожали непродовольственные товары (на 0,4 %) и продукты питания (на 1,7 %).
Заблаговременное планирование помогает выбрать осмысленные, персонализированные подарки, а не случайные покупки «на бегу».
3. Дарите со смыслом, а не исходя из цены — идеи подарков своими руками
Подарки в виде впечатлений, совместных занятий или вещей, сделанных своими руками, часто остаются в памяти дольше, чем дорогие предметы. Исследования подтверждают: люди ценят не стоимость, а вложенный труд и внимание. Такие подарки усиливают эмоциональную связь между людьми.
Если вы хотите сэкономить и подарить что-то действительно личное, стоит рассмотреть handmade. Можно сразу делать несколько подарков — это снизит расходы, и останутся материалы на будущее.
Идеи подарков своими руками
Набор для зимнего спокойствия. Травяной чай, сушеные фрукты, ароматическая свеча, специи — соберите небольшой набор для уютного вечера. Выберите содержимое персонально для каждого.
Свеча ручной работы. Ароматная свеча в баночке из-под варенья будет дешевле покупной и намного душевнее. Подойдёт воск (соевый, пчелиный, парафиновый), фитиль, украшения из засушенных цветов, трав и эфирных масел.
«Умиротворение в баночке». Соль для ванны с эфирными маслами, цветами, а если добавить немного масла виноградных косточек — получится скраб.
Пипаркукас с посланием. Испеките пряники и украсьте глазурью с теплыми словами: «Спасибо», «Ты особенный», «Я рядом».
Купоны для приключений. «Завтрак в постель», «Кофе вместе», «Совместный вечерний фильм», «Прогулка». Такой подарок подчеркивает внимание и совместное время.
Набор домашнего варенья. Сварите варенье из фруктов или ягод, перевяжите ленточкой, добавьте карточку с пожеланием.
Декупаж. Украсьте посуду, вазы, шкатулки или бутылки салфетками с узорами. Красиво, экономично, эффектно.
Подставка для украшений или ключей. Из самозатвердевающей массы можно сделать стильную подставку и раскрасить акрилом.
Домашний шоколад. Растопите шоколад, добавьте орехи, сухофрукты, оформите как подарок.
Елочные украшения. Из сушеных апельсинов, корицы, бумаги или ткани. Дёшево, душевно, экологично.
Если идеи не приходят в голову, вдохновляйтесь Pinterest, блогами или попросите помощи у друзей. Можно даже задать вопрос ChatGPT — он тоже подскажет варианты.
4. Используйте принцип «один подарок в неделю»
Выберите темп — один подарок в неделю. Так вы сможете продумать каждый подарок, не спеша сравнить цены, предусмотреть доставку. Если начать в ноябре, то к середине декабря всё будет готово, а праздник встретите без беготни и стресса. Такой подход сохраняет праздничное настроение: каждый подарок — событие, а не обязанность.
5. Только детям или лотерея подарков
Подарки могут быть душевными и простыми, если заранее договориться с родными или друзьями. Например: в этом году подарки — только детям, а взрослые дарят внимание и время.
Второй вариант — рождественская лотерея. Жеребьёвка + фиксированный бюджет (например, 15 евро). Один подарок, но тщательно выбранный — вместо десятка хаотичных сувениров.
6. Отложите небольшую сумму на непредвиденные расходы
Праздники часто приносят сюрпризы: забытый подарок, гость, небольшой рабочий праздник. Чтобы такие ситуации не стали стрессом, стоит заранее зарезервировать 10–15 % бюджета на подарки.
Лучше хранить резерв на сберегательном счёте — он принесёт проценты, но не позволит потратить деньги импульсивно. А если по итогам что-то останется — это будет приятный бонус вам самим: маленькая награда за предусмотрительность.