Как купить подарки и сэкономить: советы для тех, кто не хочет переплачивать на Рождество

Прежде чем отправляться за покупками, составьте список. Запишите не только имена людей, которым планируете купить подарки, но и сумму, которую можете выделить для каждого. Например, 30 евро на подарок ребенку, 20 евро – другу, а за 10 евро можно подготовить небольшой сюрприз для коллеги. Такой подход помогает сохранить контроль над общим бюджетом. Ещё лучше заранее положить предназначенную сумму на отдельный сберегательный счет, чтобы не возникло соблазна потратить её на что-то другое — и при этом заработать проценты.