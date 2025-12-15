В Латвии
Сегодня 09:06
В понедельник утром температура воздуха в Латвии местами достигла +8 градусов
В понедельник утром температура воздуха в Латвии составляет от +5 до +8 градусов, лишь местами на востоке страны - не выше +3 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня на большей части территории Латвии временами ожидаются небольшие дожди. Сохранится пасмурная погода со слабым и умеренным западным, юго-западным ветром, в Курземе - до 11-16 метров в секунду.
В Риге будет пасмурно, с небольшим дождем. Температура воздуха в столице составит +7 градусов.