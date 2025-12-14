Очереди, которые убивают: почему в Латвии пациенты умирают, не дождавшись помощи

Причина, по словам Клявини, в перегруженности оборудования: МРТ делают не только амбулаторным пациентам, но и стационарным, дневного стационара, а также тем, у кого есть подозрения на онкологию — такие случаи могут проходить вне очереди, поскольку на них не распространяются квоты. В итоге часть тех, кто сегодня стоит в длинной очереди, позже «переезжает» в категорию вне очереди — когда состояние ухудшается и ждать уже нельзя.