Очереди, которые убивают: почему в Латвии пациенты умирают, не дождавшись помощи
Смерти в ожидании жизненно важной операции, тысячи людей в списке на МРТ — новый выпуск серии LTV «Диагноз — очереди» показывает, как формируются «невидимые» очереди в медицине: пациенты записываются сразу в несколько мест, часть приходит только в конкретные дни, многие не являются даже после подтверждения, а клиники вынуждены лавировать между квотами, тарифами и финансированием, которое может внезапно не совпасть с планами.
«Не дождались очереди»
В этом году восемь пациентов умерли, не дождавшись своей очереди на операцию TAVI (транскатетерная имплантация аортального клапана) в Клинике университета им. Паула Страдиня (PSKUS), сообщает LSM.lv.
Руководитель отдела клиентской информации и обслуживания PSKUS Дзинтра Клявиня отметила: «Надо думать, что эти пациенты были очень, очень тяжелыми».
На уточнение LTV, что такие пациенты, вероятно, должны получать услугу приоритетно, Клявиня пояснила: при записи на TAVI предусмотрена категория «срочные», и врач оценивает такие случаи. Однако даже срочные пациенты получают помощь в рамках доступного финансирования.
По последним данным Национальной службы здравоохранения, очередь на эту оплачиваемую государством кардиохирургическую операцию составляет около двух лет, в списке ожидания — примерно 270 пациентов.
Как больницы управляют очередями
В больнице Страдиня ежемесячно оформляют около 50 тысяч записей на оплачиваемые государством обследования и консультации. При этом примерно десятая часть пациентов лечится за свой счет. «Ревизию» это очереди проводят 2–3 раза в год с помощью роботозвонков: часть пациентов отказывается, потому что обследование уже сделано в другом месте. По словам Клявини, сейчас так удается сократить очередь примерно на 20%. Чем дольше человек ждет, тем чаще бывает, что обследование «уже не так актуально» — либо пациент решил проблему иначе, либо ситуация изменилась.
Самая длинная очередь — на МРТ: около 2000 человек
Самая длинная очередь в PSKUS — на магнитно-резонансную томографию: порядка двух тысяч пациентов. И она уже несколько лет не становится короче.
Причина, по словам Клявини, в перегруженности оборудования: МРТ делают не только амбулаторным пациентам, но и стационарным, дневного стационара, а также тем, у кого есть подозрения на онкологию — такие случаи могут проходить вне очереди, поскольку на них не распространяются квоты. В итоге часть тех, кто сегодня стоит в длинной очереди, позже «переезжает» в категорию вне очереди — когда состояние ухудшается и ждать уже нельзя.
Запись открывают на 3–6 месяцев вперед, но все упирается в финансирование
Больница Страдиня открывает записи на 3–6 месяцев вперед. Это сложно, потому что финансирование в начале года может оказаться другим, чем планировали в конце предыдущего. Руководитель поликлиники PSKUS Лелде Ванцовича привела пример этого года: денег оказалось недостаточно, особенно по таким специализациям, как нефрология, офтальмология, отоларингология — и через три месяца часть государственных визитов пришлось перепланировать в платные.
Частные клиники тоже в очередях
Государственно оплачиваемые услуги предоставляют не только гос- и муниципальные учреждения, но и частные, например Veselības centrs 4 — и там также бывают длинные очереди. На УЗИ брюшной полости и щитовидной железы ожидание может растягиваться на годы. В учреждении отмечают: филиалы чуть дальше от центра Риги обычно менее перегружены, но пациенты выбирают место по локации, а не по реальной доступности услуги.
Очереди «удлиняют» сами пациенты
Очередь может искусственно увеличиваться из-за личных требований пациентов: например, человек может прийти только в понедельник, а в этот день принимает лишь часть врачей.
Административный директор Veselības centrs 4 Кристине Озолиня-Калетова описала проблему дисциплины: пациента записывают, затем за неделю звонят, за два дня присылают SMS, за день снова уточняют — но в итоге из десяти записанных лишь один подтверждает, что придет, а многие, даже подтвердив, все равно не приходят.
При этом Veselības centrs 4 в прошлом году работал с прибылью более четырех миллионов евро. На вопрос, зачем участвовать в предоставлении государственно оплачиваемых услуг, Озолиня-Калетова ответила: это миссия.
