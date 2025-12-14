Самый короткий день года: сколько света увидит Рига 21 декабря

В день солнцестояния раньше всего — в 8:38 — солнце взойдет на крайнем юго-востоке страны, у границы с Беларусью. Самый поздний восход будет в Овишраге (Вентспилсский край) — в 9:14. Раньше всего солнце зайдет на приграничной с Россией территории в Алуксненском и Балвском краях — уже в 15:26, а на крайнем юго-западе Южнокурземского края закат будет в 16:02.