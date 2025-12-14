Самый короткий день года: сколько света увидит Рига 21 декабря
В воскресенье, 21 декабря, будет солнцестояние, и в Северном полушарии Земли начнется астрономическая зима.
Момент солнцестояния наступит в 17:03, свидетельствует информация на портале timeanddate.com.
21 декабря будет самым коротким днем года. Продолжительность солнечного сияния в Риге составит 6 часов 43 минуты 31 секунду. Для сравнения: в день летнего солнцестояния день длиннее на 11 часов 9 минут.
После зимнего солнцестояния каждый день будет становиться все длиннее, а ночь — короче. Однако в конце декабря восход солнца станет еще немного позднее, а увеличение длины дня будет происходить за счет более позднего заката.
Самый ранний закат будет уже 14 и 15 декабря, когда солнце в Риге зайдет в 15:41, а самый поздний восход ожидается 28 декабря, когда солнце в столице взойдет через минуту после девяти.
Продолжительность самого короткого дня в других местах страны составит от 6 часов 26 минут в самой северной точке Латвии (Валмиерский край) до 7 часов 2 минут в самой южной точке страны (Аугшдаугавский край).
В день солнцестояния раньше всего — в 8:38 — солнце взойдет на крайнем юго-востоке страны, у границы с Беларусью. Самый поздний восход будет в Овишраге (Вентспилсский край) — в 9:14. Раньше всего солнце зайдет на приграничной с Россией территории в Алуксненском и Балвском краях — уже в 15:26, а на крайнем юго-западе Южнокурземского края закат будет в 16:02.
Солярная зима (четверть года, когда Северное полушарие получает наименьшее количество солнечного света) началась 6 ноября и завершится 4 февраля. Рождество приходится на середину солярной зимы.
В свою очередь метеорологическая зима в этом году в Латвии началась 23 ноября, когда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже нуля. Она завершится, когда среднесуточная температура стабильно поднимется выше нулевой отметки, но не раньше 6 февраля. Эта дата статистически считается самым холодным днем года в Латвии, и наступление метеорологической весны возможно только после нее.
