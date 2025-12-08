Сколько еще терпеть эту тьму? Названа дата, когда в Латвии начнет прибывать световой день

9 декабря в Риге солнце поднимается примерно в 8:48 и садится около 15:43. Светлого времени – около 6 часов 54 минут. То есть почти 17 часов суток приходится на разные варианты темноты и сумерек. Неудивительно, что ощущение такое, будто день просто «проскакивает». При этом мы уже очень близко к нижней точке годовой «американской горки»: дальше сокращаться свету практически некуда.