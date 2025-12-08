Сколько еще терпеть эту тьму? Названа дата, когда в Латвии начнет прибывать световой день
Декабрь в Латвии – то самое время, когда кажется, что световой день просто «сжался до минимума». Утром идешь на работу в темноте, возвращаешься – снова темно. И каждый раз возникает один и тот же вопрос: когда, наконец, станет светлее? Ответ проще и приятнее, чем кажется: до разворота к свету осталось совсем немного.
Какой сейчас у нас день по свету
9 декабря в Риге солнце поднимается примерно в 8:48 и садится около 15:43. Светлого времени – около 6 часов 54 минут. То есть почти 17 часов суток приходится на разные варианты темноты и сумерек. Неудивительно, что ощущение такое, будто день просто «проскакивает». При этом мы уже очень близко к нижней точке годовой «американской горки»: дальше сокращаться свету практически некуда.
Когда день начнет расти: зимнее солнцестояние
Ключевая дата – 21 декабря. В 2025 году зимнее солнцестояние в Риге наступит в районе 17:03.
Что это означает:
- это самый короткий день года;
- в Риге он длится примерно 6 часов 49 минут;
- после этой точки световой день больше не укорачивается, а начинает прибавляться.
Небольшой парадокс: вечера светлеют раньше
Есть один интересный момент, который многие замечают на ощущениях. Астрономы подсчитали, что: самый ранний закат в Риге приходится примерно на середину декабря, самый поздний рассвет – на 28 декабря.
Отсюда парадокс: уже во второй половине декабря вы можете заметить, что вечером становится чуть светлее – солнце садится минутой-другой позже; но утра еще какое-то время будут оставаться очень темными – рассвет ползет ближе к девяти. Поэтому по ощущениям сначала «отпускает» вечер, а вот утро догоняет только к концу месяца.
Конец декабря: свет пока растет «по миллиметру»
Сразу после солнцестояния, с 21 по 31 декабря, световой день прибавляет всего несколько минут – примерно по полминуты в день. Глазом это почти не видно, но если сравнить середину декабря и Новый год, уже ощущается, что полдень ярче, а сумерки наступают чуть-чуть позже.
Январь: плюс полторы часа света за месяц
С 1 января до конца месяца в Риге световой день вырастает с примерно 6 часов 52 минут до 8 часов 20 минут.
Это означает: в среднем по 2–3 минуты света в сутки, за месяц – плюс почти полтора часа дневного времени.
Где-то в середине января многие впервые ловят себя на мысли: «Стало заметно светлее».
Февраль: день разгоняется по-настоящему
В феврале рост еще ощутимее: в начале месяца световой день – чуть больше 8 часов 20 минут, к концу месяца – уже около 9,5 часов. То есть: день растет примерно по 4–5 минут в сутки, за месяц можно «выиграть» еще около часа света.
К середине-концу февраля утро уже выглядит настоящим утром, а не ночной вариацией, а вечером остается время на прогулку или дела при дневном свете.