Усиливающийся гендерный дисбаланс в Латвии привел к появлению необычной, но популярной услуги

По сути, эти услуги не отличаются от обычных мелких ремонтных работ, однако в маркетинговых целях их называют «муж на час». В то же время, по оценке издания, этот сервис отражает серьезные демографические тенденции в Латвии: рождаемость низкая, население стареет, и этот тренд в стране будет только усиливаться.