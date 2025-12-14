Усиливающийся гендерный дисбаланс в Латвии привел к появлению необычной, но популярной услуги
Гендерный дисбаланс в Латвии привел к возникновению, на первый взгляд, необычной, но популярной услуги: женщины все чаще нанимают так называемых «мужей на час», которые приходят помочь с различными домашними делами.
Согласно данным Eurostat, в Латвии женщин на 15,5 процента больше, чем мужчин, что более чем в три раза превышает средний показатель по Европейскому союзу. В старших возрастных группах разница еще более заметна: в возрасте старше 65 лет женщин в два раза больше, чем мужчин.
Эксперты объясняют это более короткой продолжительностью жизни мужчин, в том числе нездоровым образом жизни, а также более высоким уровнем курения и ожирения, пишет New York Post. Доля мужчин на рынке труда и в повседневной жизни продолжает тревожно снижаться.
Сотрудница в сфере маркетинга мероприятий Дания рассказала изданию, что большинство ее коллег — женщины. «Само по себе это неплохо, но ради баланса хотелось бы больше мужчин, с которыми можно общаться», — сказала она. «Чтобы было интереснее».
Дания также рассказала, что некоторые ее подруги переехали за границу, чтобы найти партнера в другой стране. Поскольку подходящих мужчин немного, женщины пользуются платформами, где можно на несколько часов нанять мужчину с умелыми руками для выполнения домашних работ.
Популярность набирают такие онлайн-платформы, как Komanda24 и Remontdarbi.lv, где можно найти специалистов по сантехнике, столярным и ремонтным работам. Также можно заказать установку карнизов, сборку мебели или крепление телевизора на стену. Заказанный мастер обычно приезжает в течение часа и выполняет работу за заранее оговоренную плату.
По сути, эти услуги не отличаются от обычных мелких ремонтных работ, однако в маркетинговых целях их называют «муж на час». В то же время, по оценке издания, этот сервис отражает серьезные демографические тенденции в Латвии: рождаемость низкая, население стареет, и этот тренд в стране будет только усиливаться.