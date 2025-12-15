Приезжающие в Латвию граждане Украины скоро получат приятный и дорогой подарок

Уже с 1 января Украина присоединяется к общеевропейским правилам роуминга, которые действуют в ЕС по принципу "роуминг как дома". Это означает, что дополнительные сборы за мобильную связь и Интернет в поездках по Европе, в том числе Латвии, с граждан Украины взиматься не будут. Такие же правила действуют для жителей Латвии, когда они приезжают в другие страны ЕС.