Россия заблокировала интернет и SMS в роуминге для клиентов операторов европейских стран
Россия решила временно приостановить возможность пользоваться интернетом, а также отправлять и получать SMS для клиентов литовских и других европейских операторов мобильной связи, находящихся в роуминге на территории России, сообщает Литовская служба регулирования связи.
Компания Telia Lietuva заявила, что передача данных и отправка SMS-сообщений для клиентов из Литвы и других стран, пользующихся сетями российских операторов, в данный момент недоступны. При этом голосовые звонки по-прежнему работают.
По данным литовского регулятора, аналогичные ограничения применяются и к другим европейским операторам, имеющим договоры о роуминге с российскими компаниями. «Заявлено, что решение принято для обеспечения безопасности России и её граждан. Иностранные операторы, предоставляющие роуминговые услуги литовским компаниям, обязаны строго соблюдать эти ограничения. Игнорирование данного требования может повлечь юридические последствия, включая уголовную ответственность», — заявила руководитель группы регулирования электронных коммуникаций Литовской службы регулирования связи Рита Лёкайтите.
По её словам, пока никто не обращался в ведомство с жалобами на проблемы с роумингом в России.
Представитель Bite Lietuva Юнюс Шпакаускас подтвердил агентству BNS, что в роуминге на территории России невозможно использовать мобильный интернет и SMS. По его мнению, таким образом российские власти, возможно, пытаются защититься от атак с использованием дронов.
В свою очередь, оператор Tele2 сообщил агентству LETA, что российские мобильные компании предупредили зарубежных партнёров: при въезде в Россию у клиентов в течение 24 часов будет ограничен доступ к мобильному интернету и SMS, но звонки останутся доступными.
Услуги автоматически возобновятся по истечении 24 часов, однако ограничения будут вводиться каждый раз при пересечении границы или смене роуминговой сети внутри России. Российские операторы пояснили, что такое решение принято в соответствии с требованиями национальных органов безопасности.