Россия заблокировала интернет и SMS в роуминге для клиентов операторов европейских стран

По данным литовского регулятора, аналогичные ограничения применяются и к другим европейским операторам, имеющим договоры о роуминге с российскими компаниями. «Заявлено, что решение принято для обеспечения безопасности России и её граждан. Иностранные операторы, предоставляющие роуминговые услуги литовским компаниям, обязаны строго соблюдать эти ограничения. Игнорирование данного требования может повлечь юридические последствия, включая уголовную ответственность», — заявила руководитель группы регулирования электронных коммуникаций Литовской службы регулирования связи Рита Лёкайтите.