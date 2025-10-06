Greenpeace: "теневой флот" России угрожает Балтийскому морю

Входящие в так называемый теневой флот России нефтетанкеры создают все больше угроз для Балтийского моря.
188 танкеров из "теневого флота" России прошли вдоль побережья Германии с середины июня, предупреждает Greenpeace. Большинство судов подпадают под санкции, 27 ходят под нелегальными флагами, а 70 старше 20 лет и небезопасны.
Входящие в так называемый теневой флот России нефтетанкеры создают все больше угроз для Балтийского моря и побережья Германии, предупредила в понедельник экологическая организация Greenpeace.
С середины июня вдоль побережья Германии прошло 188 таких танкеров, перевозивших миллионы тонн нефти из российских портов Приморск и Усть-Луга, сообщает Greenpeace. 123 из этих танкеров подпадают под международные санкции, а 27 не зарегистрированы ни в одной базе данных и ходят под нелегальными флагами, отмечают защитники окружающей среды.
70 судов, которые Россия использует для обхода санкций, старше 20 лет и не могут обеспечить безопасную транспортировку нефти, подчеркивает Greenpeace.