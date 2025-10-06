Greenpeace: "теневой флот" России угрожает Балтийскому морю

С середины июня вдоль побережья Германии прошло 188 таких танкеров, перевозивших миллионы тонн нефти из российских портов Приморск и Усть-Луга, сообщает Greenpeace. 123 из этих танкеров подпадают под международные санкции, а 27 не зарегистрированы ни в одной базе данных и ходят под нелегальными флагами, отмечают защитники окружающей среды.