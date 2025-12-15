Оппозиция в Огрской думе требует отставки мэра Эгила Хелманиса

Депутат Лочмеле отметила, что в самоуправлении медленно продвигается разработка бюджета на следующий год и связанные с ним вопросы еще даже не рассматривались в думских комитетах. В свою очередь депутат Кудля напомнил, что Хелманис в установленный срок не подал заявление на получение специального допуска к работе с государственной тайной. "Это вызывает серьезные опасения, что у политического руководства крупнейшего по числу жителей края фактически нет полноценных возможностей работать с информацией ограниченного доступа. Такая безответственность ставит под угрозу возможность своевременно действовать и защищать интересы и безопасность жителей Огрского края, особенно в кризисных ситуациях", - подчеркнул депутат.