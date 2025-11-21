Как сделать поездку на такси безопасной: что важно проверить до начала движения

Выбор подходящего такси для поездки с ребёнком. Безопасность маленьких пассажиров всегда на первом месте, и водитель обязан обеспечить, чтобы автомобиль был оборудован в соответствии с требованиями к перевозке детей, например автокреслом. Если выбрана неправильная категория такси и водитель отказывается взять пассажира с ребёнком, пассажиру следует отнестись к этому с пониманием, так как водитель несёт ответственность за безопасность всех пассажиров и не имеет права рисковать, перевозя ребёнка в неподходящих условиях.