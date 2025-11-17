Полезные советы
17 ноября 2025 г., 17:48
Всего несколько мандаринов - и у вас на столе идеальный цитрусовый пирог
Есть десерты, которые возвращают нас в детство одним только ароматом. Мандариновый пирог — один из них. Он сочетает в себе солнечную цитрусовую свежесть и уют домашней выпечки. Всего несколько простых продуктов — и в духовке рождается пирог, который моментально наполняет дом запахом праздника.
Ингредиенты (на форму 22–24 см)
Для теста:
- 3–4 мандарина (средних)
- 2 яйца
- 120 г сахара
- 120 мл растительного масла
- 180 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- Цедра 1 мандарина или апельсина
- Ваниль (по желанию)
Для украшения:
- 1–2 мандарина (кольцами)
- Немного сахара
- Пудра или лёгкая глазурь — по желанию
Как приготовить
Два мандарина очистите, разберите на дольки. Снимите белые плёнки — они дают горчинку. Измельчите дольки в пюре блендером. Добавьте чуть цедры — аромат станет ярче. У вас должно получиться примерно 150 мл мандаринового пюре.
Взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены. Влейте растительное масло, перемешайте. Добавьте мандариновое пюре. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем и солью. Аккуратно перемешайте до гладкого теста.
Застелите форму бумагой или смажьте маслом. Вылейте тесто. Сверху разложите тонкие кружочки мандаринов. Присыпьте небольшим количеством сахара — они карамелизуются.
Выпекание
- Духовка: 180°C, разогретая.
- Время: 35–45 минут (зависит от формы).
- Готовность: сухая шпажка, лёгкая золотистая корочка.
Остудите 10 минут, достаньте из формы и дайте полностью остыть.