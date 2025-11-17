Всего несколько мандаринов - и у вас на столе идеальный цитрусовый пирог
Всего несколько мандаринов - и у вас на столе идеальный цитрусовый пирог

Есть десерты, которые возвращают нас в детство одним только ароматом. Мандариновый пирог — один из них. Он сочетает в себе солнечную цитрусовую свежесть и уют домашней выпечки. Всего несколько простых продуктов — и в духовке рождается пирог, который моментально наполняет дом запахом праздника.

Ингредиенты (на форму 22–24 см)

Для теста:

  • 3–4 мандарина (средних)
  • 2 яйца
  • 120 г сахара
  • 120 мл растительного масла
  • 180 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • Цедра 1 мандарина или апельсина
  • Ваниль (по желанию)

Для украшения:

  • 1–2 мандарина (кольцами)
  • Немного сахара
  • Пудра или лёгкая глазурь — по желанию

Как приготовить

Два мандарина очистите, разберите на дольки. Снимите белые плёнки — они дают горчинку. Измельчите дольки в пюре блендером. Добавьте чуть цедры — аромат станет ярче. У вас должно получиться примерно 150 мл мандаринового пюре.

Взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены. Влейте растительное масло, перемешайте. Добавьте мандариновое пюре. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем и солью. Аккуратно перемешайте до гладкого теста.

Застелите форму бумагой или смажьте маслом. Вылейте тесто. Сверху разложите тонкие кружочки мандаринов. Присыпьте небольшим количеством сахара — они карамелизуются.

Выпекание

  • Духовка: 180°C, разогретая.
  • Время: 35–45 минут (зависит от формы).
  • Готовность: сухая шпажка, лёгкая золотистая корочка.

Остудите 10 минут, достаньте из формы и дайте полностью остыть.

