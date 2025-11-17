900 аварий за неделю: эксперты предупреждают о самом рискованном периоде года

С этим согласен и член правления автосервиса Zīča motors Артурс Грава. Он добавляет: снегопад, гололёд или даже первый снег влияют не только на невнимательных водителей — в аварии попадают и те, чьи автомобили оснащены хорошими шинами и находятся в отличном техническом состоянии. «Против природы ничего не поделаешь — просто нужно ехать аккуратнее. Проблемы бывают у всех: приходится учитывать и худшее сцепление, и ухудшенную видимость. В такой климатической зоне мы живём. Но это уже классика — каждый год снег в конце ноября или декабре всё равно становится сюрпризом для части водителей», — отмечает Грава, советуя внимательно следить за прогнозами погоды, чтобы снег не застал врасплох.