900 аварий за неделю: эксперты предупреждают о самом рискованном периоде года
Последняя неделя ноября и первая половина декабря — самое опасное время на дорогах Латвии. За этот трёхнедельный период количество аварий бывает даже на 50% выше среднего. Особенно сильно выделяются понедельники, когда число ДТП вырастает ещё больше. Об этом свидетельствует анализ данных страховой компании BALTA по заявлениям о страховых случаях за последние годы.
Капризы природы нужно учитывать — даже если автомобиль в идеальном состоянии
Больше всего аварий происходит в конце ноября и начале декабря. «За одну зиму мы видим выраженные всплески аварийности два–три раза. Первый — когда при низкой температуре идёт дождь и образуется гололёд. Через пару дней количество аварий снижается, но затем приходит первый снегопад, и аварий снова значительно больше — это мы наблюдаем по данным BALTA о ДТП за последние годы», — рассказывает Кристапс Лиециниекс, руководитель департамента транспортных продуктов и оценки рисков BALTA.
За последние пять лет в среднем за неделю регистрируется 613 аварий, но конец ноября и начало декабря — единственные месяцы, когда число столкновений может превышать 900, свидетельствуют данные Латвийского бюро автостраховщиков (LTAB) по зарегистрированным заявлениям по OCTA.
С этим согласен и член правления автосервиса Zīča motors Артурс Грава. Он добавляет: снегопад, гололёд или даже первый снег влияют не только на невнимательных водителей — в аварии попадают и те, чьи автомобили оснащены хорошими шинами и находятся в отличном техническом состоянии. «Против природы ничего не поделаешь — просто нужно ехать аккуратнее. Проблемы бывают у всех: приходится учитывать и худшее сцепление, и ухудшенную видимость. В такой климатической зоне мы живём. Но это уже классика — каждый год снег в конце ноября или декабре всё равно становится сюрпризом для части водителей», — отмечает Грава, советуя внимательно следить за прогнозами погоды, чтобы снег не застал врасплох.
По данным KASKO BALTA, ситуация следующая: во время снегопада или гололёда количество аварий удваивается. Если в среднем в ноябре и декабре ежедневно регистрируется около 30 заявлений, то в дни снегопада (особенно при первом снеге) их число достигает 55–60.
Снегопад, гололёд и… понедельник
Больше всего ДТП происходит по понедельникам. «Даже если первый снег выпал на выходных и люди успели привыкнуть к скользким дорогам в относительно спокойном трафике, в понедельник утром водители сталкиваются с реальностью. Движение становится значительно медленнее и нервознее, потому что мало кто закладывает дополнительное время на дорогу до работы», — объясняет Лиециниекс.
Эти наблюдения подтверждает и руководитель автосервиса Zīča motors, добавляя, что «дров в костёр» часто добавляют и не везде очищенные от снега дороги.
Замена шин: водители становятся более ответственными, но очереди всё ещё есть
В последние годы водители стали более сознательными — шины меняют своевременно. «Можно сказать, что эта тенденция постепенно улучшается — мы видим, что водители начинают думать о замене шин заранее, некоторые делают это уже в октябре или начале ноября. Конечно, в первый снежный день очереди всё ещё бывают», — отмечает Грава.
За последние годы улучшилось и качество шин — всё реже можно увидеть ситуацию, когда водители покупают б/у зимние шины. «Возможно, тут совпало два фактора - латвийские водители стали мыслить рациональнее, и кошелёк у них стал немного толще, - говорит Грава. - Также в сервис всё ещё иногда привозят машины, у которых замерзла жидкость стеклоомывателя — её вовремя не заменили с летней на зимнюю», — отмечает эксперт, добавляя, что это почти то же самое, что ездить в декабре на летних шинах.
«Если жидкость всё же замёрзла, решить можно довольно просто — необязательно ехать в сервис. Лучше всего помогает тепло. Если нет возможности загнать машину в гараж, можно поехать на подземную парковку», — советует руководитель Zīča motors.
Безопасный первый снег — советы экспертов
Значение своевременной замены шин подтверждает и Янис Эглите, член правления автосервиса Wood Hood и четырёхкратный чемпион Латвии по дрифту. Он поясняет: уже при +5°C летние шины перестают выполнять свои функции — важен не только глубина протектора, но и состав резины. Летняя резина жёстче и обеспечивает хуже сцепление с дорогой в холод.
О вещах, о которых часто забывают, но которые крайне важны для видимости, — это хорошие щётки стеклоочистителей. «Летом они могут пересохнуть и, например, в снегопад уже не справляться. Поэтому их своевременная замена очень важна», — подчёркивает Эглите.
«Три вещи, необходимые для безопасного начала зимы: хорошие шины, зимняя жидкость стеклоомывателя и набор для очистки снега и льда — щётка, скребок и небольшая лопатка, если зима особенно снежная», — резюмирует Лиециниекс.