В праздничные дни учащаются случаи домашнего насилия: что делать и куда обращаться жертве
В прошлом году 76 % случаев насилия, в которых вмешивалась полиция, произошли в квартирах или частных домах. Эксперты отмечают, что чаще всего страдают женщины, и направленное против них насилие нередко бывает более тяжелым. Кроме того, по выходным и праздничным дням количество таких случаев увеличивается.
«Во время праздников и выходных насилия становится больше. Партнеры проводят вместе больше времени, поэтому растет вероятность конфликтов и опасных ситуаций, особенно если отношения уже напряжены. Естественно, также увеличивается употребление алкоголя, что усугубляет ситуацию», — объясняет клинический психолог Санта Озолиня.
Она подчеркивает, что в борьбе с домашним насилием еще многое предстоит сделать. В Латвии каждая третья женщина хотя бы раз в жизни переживала насилие в отношениях. Дом должен быть местом, где человек чувствует себя в безопасности, но, к сожалению, для многих это не так. «Домашнее насилие — это не частная проблема. Это касается всех нас, и для ее решения необходимы совместные усилия. Мы в IKEA верим, что, повышая осведомленность и поддерживая тех, кто оказался в трудной ситуации, можно создать более безопасное и заботливое общество», — отмечает Инга Филипова, руководитель розничной торговли IKEA в странах Балтии. В рамках долгосрочной инициативы «Заметь насилие» компания улучшила условия временного проживания в кризисных центрах Burtnieks и Mīlgrāvis.
Появляются новые формы насилия
Любая форма насилия — это проблема, особенно та, что происходит за закрытыми дверями, ведь в таких случаях жертве сложнее получить помощь, а зачастую ей самой приходится доказывать факт насилия. Сегодня также наблюдаются более изощренные формы — включая кибернасилие.
«По мере развития технологий расширяется и арсенал средств, доступных агрессорам. Уже сейчас они используют инструменты искусственного интеллекта, чтобы очернить жертву. Один из распространённых методов манипуляции — создание фальшивых интимных изображений. Жертва оказывается изолирована, запугана, и поэтому случаи насилия нередко попадают в поле зрения правоохранителей слишком поздно. Также видно, что конфликты всё чаще решаются жестоко — вплоть до вовлечения детей, то есть начинается “дележ детей”», — говорит Санта Озолиня.
Насилие — не личное дело семьи
Попытка разорвать отношения с агрессором — опасный и непредсказуемый момент. Насилие может усилиться, поэтому к разрыву отношений желательно подготовиться: отложить немного денег, обсудить с родственниками или друзьями, куда можно уйти в случае необходимости, где оставить важные вещи. Но, конечно, это удается не всегда, и при остром риске насилия нужно как можно быстрее оказаться в безопасной среде.
Полезной мерой, которая может защитить пострадавшего, является временная защита от насилия.
«Разорвать насильственные отношения чрезвычайно сложно — мешают финансовая зависимость, общие дети, страх мести и другие факторы. Нужны большие физические и эмоциональные ресурсы, поэтому в этот период никто не должен оставаться один — требуется дополнительная поддержка. И важно помнить: насилие — это преступление, и виноват тот, кто нарушил границы, связанные с правом на неприкосновенность, свободу, самоопределение и физическую безопасность», — напоминает Озолиня.
Клинический психолог также подчеркивает, что для уменьшения уровня насилия обществу необходимо с детства — дома и в школе — учиться здоровым отношениям, развивать навыки общения и конструктивного решения конфликтов. Это улучшило бы качество жизни и снизило расходы, связанные с последствиями насилия — в том числе на поддержку жертв и работу судебной системы.
«Никто не должен страдать в отношениях. Если сомневаетесь, здоровы ли ваши отношения, ищите помощь. Если решить проблемы не удается, разрушительные отношения должны закончиться. В Латвии достаточно специалистов, готовых поддержать каждого в такой ситуации», — говорит Санта Озолиня, добавляя, что доступны разные виды помощи — от временного жилья до социальной, психологической и юридической поддержки.
Если вам нужна помощь или поддержка, обратитесь:
- Информационная линия для жертв преступлений: 116006 (ежедневно с 12:00 до 22:00)
- Телефоны доверия для эмоциональной и психологической поддержки: 116123, 67222922, 27722292 (круглосуточно)
- Государственная юридическая помощь: 80001801
- Детская и подростковая линия доверия: 116111
- В экстренной ситуации сообщайте о насилии в полицию по номеру 110.