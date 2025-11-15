В праздничные дни учащаются случаи домашнего насилия: что делать и куда обращаться жертве

Она подчеркивает, что в борьбе с домашним насилием еще многое предстоит сделать. В Латвии каждая третья женщина хотя бы раз в жизни переживала насилие в отношениях. Дом должен быть местом, где человек чувствует себя в безопасности, но, к сожалению, для многих это не так. «Домашнее насилие — это не частная проблема. Это касается всех нас, и для ее решения необходимы совместные усилия. Мы в IKEA верим, что, повышая осведомленность и поддерживая тех, кто оказался в трудной ситуации, можно создать более безопасное и заботливое общество», — отмечает Инга Филипова, руководитель розничной торговли IKEA в странах Балтии. В рамках долгосрочной инициативы «Заметь насилие» компания улучшила условия временного проживания в кризисных центрах Burtnieks и Mīlgrāvis.