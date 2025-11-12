Летние шины теряют сцепление с дорогой уже при +5 °C - пора менять колеса
Хотя все еще идет осень, приближается риск резкого снижения температуры. В результате на проезжей части может неожиданно образоваться черный лед – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий в зимний период.
Данные CSDD показывают, что в ноябре прошлого года произошло почти на 150 ДТП больше, чем в декабре. Количество аварий могло бы быть меньше, если бы водители вовремя меняли зимние шины. Поэтому страховая компания Gjensidige напоминает, что зимние шины обязательны с 1 декабря. А чтобы перемена погоды не угрожала вождению, рекомендуется поменять их заранее, не дожидаясь последней недели ноября.
Уже совсем скоро дневная температура будет чуть выше нуля, а вечером и ночью она будет стремительно падать, с образованием гололеда, который часто будет незаметен. В такие моменты именно от шин будет зависеть, насколько легко удастся справиться с автомобилем.
“Резина летних шин при температуре ниже +5 °C становится жесткой и теряет эластичность, значительно снижая сцепление с дорогой. Зимние шины изготовлены из более мягкого материала, сохраняющего эластичность и на морозе, обеспечивая безопасную управляемость автомобиля. Следует учитывать, что разница в тормозном пути между летними и зимними шинами может достигать 30%, и в ситуации заноса даже незначительная разница зачастую определяет управляемость автомобиля”, – подчеркивает Кристап Бичевскис, руководитель отдела развития и контроля партнерской сети Gjensidige Latvijas.
Зимние шины предназначены для обеспечения оптимального сцепления не только на снегу, но и при движении по холодному и мокрому асфальту. Они помогают избежать опасных ситуаций, когда приходится тормозить на обледеневшей дороге или когда надо быстро изменить направление движения. Своевременная замена шин обеспечивает также большую безопасность пассажиров – особенно для тех, кто каждый день отвозит детей в школу, или отправляется в путь рано утром, когда дороги могут быть скользкими, даже если еще нет снега.
Не менее важно оценить и качество шин. Эксперты напоминают, что глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм, а давление в шинах должно соответствовать рекомендациям производителя. В случае использования бывших в употреблении шин важно убедиться, что они не затвердели и не образовался неравномерный износ, что может ухудшить сцепление. Измеритель глубины протектора, помогающий удостовериться, что шины соответствуют требованиям, можно найти в автосервисах, на заправочных станциях и в магазинах стройматериалов. Если же измерителя глубины протектора под рукой не оказалось, рекомендуется использовать линейку, монету или какой-нибудь другой предмет, поместив его в протектор шины. Но для более точной проверки эксперты рекомендуют обратиться в ближайший шиномонтаж, где глубину протектора измерят быстро и точно.
Эксперты Gjensidige напоминают, что, используя не соответствующие сезону шины, водитель рискует безопасностью на дороге. В свою очередь при страховом случае оценят, не являлись ли причиной аварии несоответствующие шины – если сцепление с дорогой было недостаточным или тормозной путь был значительно увеличен, размер страхового возмещения может быть уменьшен или будет вовсе отказано в выплате. В некоторых договорах KASKO четко указано – если шины не соответствуют сезону, то компенсация может вообще не выплачиваться. В случае OCTA это также может повлиять на решение, затребует ли позднее страховщик выплаченную сумму с виновного водителя. Для уточнения условий вашего страхового полиса рекомендуем обратиться к страховщику.
“Ситуация на дорогах становится все более сложной и в регионах. Данные CSDD показывают, что в 2024 году каждая пятая авария произошла в регионе Пиерига, а примерно каждая восьмая или девятая – в Латгальском регионе. Планируя поездку за город, где обслуживание дорог может происходить медленнее и условия вождения могут стремительно меняться, рекомендуем закладывать для маршрута дополнительное время, а также сохранять достаточную дистанцию до движущихся впереди автомобилей. Это вопрос не только вашей личной безопасности, но и общественной безопасности на дорогах в целом”, – подчеркивает Санита Гловецка, руководитель филиала Gjensidige Latvijas.
Для снижения риска дорожно-транспортных происшествий водителям рекомендуется не только удостовериться в техническом состоянии шин, но также:
- Проверить техническое состояние автомобиля в целом – тормоза, шины, работа фар, состояние двигателя и аккумулятора;
- Долить зимнюю жидкость стеклоомывателя и проверить работу дворников, чтобы обеспечить хорошую видимость даже в сложных погодных условиях;
- Убедиться, что полис OCTA действителен, и, по мере возможности, обеспечить также покрытие KASKO, которое предоставит дополнительную защиту в непредвиденных ситуациях;
- Готовясь к заморозкам по утрам, позаботиться о том, чтобы в машине был скребок, если понадобится очистить обледеневшие окна.
Осознанные действия, своевременное планирование и внимание к другим участникам дорожного движения не только помогает уменьшить риск дорожно-транспортных происшествий, но и способствуют более спокойному и безопасному вождению всех участников дорожного движения.
Как сообщал Otkrito.lv, с приближением выходных в Латвии ожидается резкое похолодание и переменчивая погода.