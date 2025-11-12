Летние шины теряют сцепление с дорогой уже при +5 °C - пора менять колеса

Не менее важно оценить и качество шин. Эксперты напоминают, что глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм, а давление в шинах должно соответствовать рекомендациям производителя. В случае использования бывших в употреблении шин важно убедиться, что они не затвердели и не образовался неравномерный износ, что может ухудшить сцепление. Измеритель глубины протектора, помогающий удостовериться, что шины соответствуют требованиям, можно найти в автосервисах, на заправочных станциях и в магазинах стройматериалов. Если же измерителя глубины протектора под рукой не оказалось, рекомендуется использовать линейку, монету или какой-нибудь другой предмет, поместив его в протектор шины. Но для более точной проверки эксперты рекомендуют обратиться в ближайший шиномонтаж, где глубину протектора измерят быстро и точно.