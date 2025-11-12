Праздничные выходные с первым приветом от зимы - ожидается снег и гололедица
С приближением выходных в Латвии ожидается резкое похолодание и переменчивая погода. В День провозглашения Латвийской Республики возможны как солнечные прояснения, так и снегопады, а на дорогах — гололедица.
В пятницу в Латвию с севера придут более холодные воздушные массы, и в праздничные выходные ожидается переменчивая погода - временами будет светить солнце, однако периодически возможны осадки, местами образуется снежный покров, прогнозируют синоптики.
В четверг будет дуть порывистый южный, юго-западный ветер, на побережье порывы достигнут до 20 метров в секунду. Во многих районах Курземе и Видземе пройдут дожди, которые в ночь на пятницу распространатся и на остальную территорию страны. Температура воздуха в четверг и в ночь на пятницу повысится до +7...+12 градусов, однако в пятницу ожидается похолодание: в ночь на субботу температура опустится до 0...-5 градусов, лишь на побережье она сохранится выше нуля.
По нынешним прогнозам, суббота будет преимущественно солнечной, местами возможны кратковременные осадки. В продолжение выходных осадки станут более частыми и обильными, местами образуется снежный покров, а на дорогах возможна гололедица.
18 ноября, в День провозглашения Латвийской Республики, прогнозируется как солнце, так и осадки; облака с моря могут вызвать сильный снегопад в отдельных районах. Температура воздуха в выходные в основном будет колебаться от -5 до +5 градусов. Ветер ожидается переменного направления, от слабого до умеренно сильного.
Снег и слабый мороз, по прогнозам синоптиков, возможны и после праздников.