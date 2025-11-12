Праздничные выходные с первым приветом от зимы - ожидается снег и гололедица

В четверг будет дуть порывистый южный, юго-западный ветер, на побережье порывы достигнут до 20 метров в секунду. Во многих районах Курземе и Видземе пройдут дожди, которые в ночь на пятницу распространатся и на остальную территорию страны. Температура воздуха в четверг и в ночь на пятницу повысится до +7...+12 градусов, однако в пятницу ожидается похолодание: в ночь на субботу температура опустится до 0...-5 градусов, лишь на побережье она сохранится выше нуля.