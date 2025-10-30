Как не превратить мечту о машине в финансовый триллер: вся правда об автолизинге

Лизинг сегодня — это соблазнительный способ получить автомобиль здесь и сейчас. Компанию не интересует, сколько вы копили — она просто покупает машину за вас, а вы потом аккуратно, по частям, выплачиваете её стоимость. Звучит удобно. Почти как рассрочка на смартфон, только чуть дороже и с четырьмя колёсами.