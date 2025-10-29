Латвийские работодатели рассказали, чего они на самом деле ждут сегодня от своих сотрудников
Латвийские работодатели рассказали, чего они на самом деле ждут сегодня от своих сотрудников

На латвийском рынке труда наблюдаются значительные изменения, вызванные не только глобальными технологическими тенденциями, но и местными обстоятельствами. Как сообщает Nextra Latvia, работодатели оценивают, что к 2030 году почти 40% ключевых навыков, необходимых для рынка труда, изменятся. Что актуально сегодня и какие умения помогут сохранить конкурентоспособность как минимум в ближайшие пять лет?

Необходимые навыки для сохранения конкурентоспособности на рынке труда следующие:

  1. Аналитическое и критическое мышление — основа основ. На первом месте уверенно стоит аналитическое мышление, включающее способность анализировать, сравнивать, критически оценивать информацию и видеть взаимосвязи. Работодатели всё чаще ищут людей, которые не просто механически выполняют задачи, а задают вопросы: «Почему?» и «Как сделать?».
  2. Гибкость и устойчивость — умение меняться вместе с миром. Стремительные перемены — от технологий до бизнес-моделей — требуют способности адаптироваться и сохранять психологическую устойчивость. Люди, умеющие быстро учиться, приспосабливаться и сохранять работоспособность в условиях неопределенности, становятся ключевыми фигурами в любой организации. Такие специалисты не теряются при смене целей, быстро находят решения и способны удерживать бизнес в условиях турбулентности.
  3. Лидерство и социальное влияние. Современное лидерство — это не только управление людьми, но и умение вдохновлять. Работодатели ищут специалистов с «огоньком в глазах», способных объединять людей, сплачивать коллектив и мотивировать его на достижение целей и личностный рост.
  4. Цифровая грамотность — новая форма «чтения и письма». Цифровые навыки не ограничиваются программированием. Не обязательно быть программистом. Важно уметь использовать технологии как инструмент для ускорения и упрощения рабочих процессов в своей профессиональной сфере. Например, сегодня многие применяют искусственный интеллект лишь как удобный поисковик, но на самом деле существуют ИИ-инструменты, позволяющие создавать качественные изображения, делать презентации по вашим записям, расшифровывать интервью и встречи, анализировать базы данных и многое другое. Тот, кто умеет пользоваться такими инструментами, будет востребован на рынке труда.
  5. Креативность и инновационное мышление. Если технологии берут на себя рутинные задачи, то ценность человека заключается в умении создавать новое — идеи, подходы, решения, а также проверять качество решений, предлагаемых искусственным интеллектом, ведь он всё ещё ошибается и не всегда дает достоверные результаты.

В ближайшие пять лет почти 40% основных навыков, необходимых для рынка труда, изменятся, и успех будет определяться не профессией, а способностью человека быстро осваивать новое, сочетая технологические умения и человеческие качества — креативность, гибкость и умение учиться всю жизнь. Работодатели всё чаще обращают внимание не на узкую специализацию, а на широкий круг компетенций и разнообразный опыт. Это фундаментальные изменения.

