Латвийские работодатели рассказали, чего они на самом деле ждут сегодня от своих сотрудников
На латвийском рынке труда наблюдаются значительные изменения, вызванные не только глобальными технологическими тенденциями, но и местными обстоятельствами. Как сообщает Nextra Latvia, работодатели оценивают, что к 2030 году почти 40% ключевых навыков, необходимых для рынка труда, изменятся. Что актуально сегодня и какие умения помогут сохранить конкурентоспособность как минимум в ближайшие пять лет?
Необходимые навыки для сохранения конкурентоспособности на рынке труда следующие:
- Аналитическое и критическое мышление — основа основ. На первом месте уверенно стоит аналитическое мышление, включающее способность анализировать, сравнивать, критически оценивать информацию и видеть взаимосвязи. Работодатели всё чаще ищут людей, которые не просто механически выполняют задачи, а задают вопросы: «Почему?» и «Как сделать?».
- Гибкость и устойчивость — умение меняться вместе с миром. Стремительные перемены — от технологий до бизнес-моделей — требуют способности адаптироваться и сохранять психологическую устойчивость. Люди, умеющие быстро учиться, приспосабливаться и сохранять работоспособность в условиях неопределенности, становятся ключевыми фигурами в любой организации. Такие специалисты не теряются при смене целей, быстро находят решения и способны удерживать бизнес в условиях турбулентности.
- Лидерство и социальное влияние. Современное лидерство — это не только управление людьми, но и умение вдохновлять. Работодатели ищут специалистов с «огоньком в глазах», способных объединять людей, сплачивать коллектив и мотивировать его на достижение целей и личностный рост.
- Цифровая грамотность — новая форма «чтения и письма». Цифровые навыки не ограничиваются программированием. Не обязательно быть программистом. Важно уметь использовать технологии как инструмент для ускорения и упрощения рабочих процессов в своей профессиональной сфере. Например, сегодня многие применяют искусственный интеллект лишь как удобный поисковик, но на самом деле существуют ИИ-инструменты, позволяющие создавать качественные изображения, делать презентации по вашим записям, расшифровывать интервью и встречи, анализировать базы данных и многое другое. Тот, кто умеет пользоваться такими инструментами, будет востребован на рынке труда.
- Креативность и инновационное мышление. Если технологии берут на себя рутинные задачи, то ценность человека заключается в умении создавать новое — идеи, подходы, решения, а также проверять качество решений, предлагаемых искусственным интеллектом, ведь он всё ещё ошибается и не всегда дает достоверные результаты.
В ближайшие пять лет почти 40% основных навыков, необходимых для рынка труда, изменятся, и успех будет определяться не профессией, а способностью человека быстро осваивать новое, сочетая технологические умения и человеческие качества — креативность, гибкость и умение учиться всю жизнь. Работодатели всё чаще обращают внимание не на узкую специализацию, а на широкий круг компетенций и разнообразный опыт. Это фундаментальные изменения.
