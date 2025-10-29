Латвийские работодатели рассказали, чего они на самом деле ждут сегодня от своих сотрудников

В ближайшие пять лет почти 40% основных навыков, необходимых для рынка труда, изменятся, и успех будет определяться не профессией, а способностью человека быстро осваивать новое, сочетая технологические умения и человеческие качества — креативность, гибкость и умение учиться всю жизнь. Работодатели всё чаще обращают внимание не на узкую специализацию, а на широкий круг компетенций и разнообразный опыт. Это фундаментальные изменения.