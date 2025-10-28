Латвийские работодатели недовольны многими своими сотрудниками - их беспокоит одна вещь
Недостаток цифровых навыков сотрудников по-прежнему является серьезным вызовом для значительной части руководителей компаний в Латвии. 43% руководителей оценивают цифровые навыки своих работников как недостаточные, свидетельствуют данные исследования, проведенного Bite Latvija и исследовательским центром SKDS.
51% опрошенных оценивают навыки своих сотрудников как очень хорошие или скорее хорошие, тогда как 6% респондентов затруднились с ответом. Кроме того, 33% руководителей отмечают, что нехватка цифровых навыков у персонала является препятствием для развития компании, затрудняя внедрение новых бизнес-процессов и проектов. Этот показатель на два процентных пункта выше, чем год назад.
При этом на рынке сложилась парадоксальная ситуация: если в 2023 году более четверти компаний, то есть 26,2%, заявляли, что регулярно проводят обучение сотрудников по вопросам кибербезопасности, то в этом году — лишь примерно каждая восьмая, или 12,5%.
Необходимость укреплять цифровые навыки и знания работников в области кибербезопасности подтверждают и данные CERT.lv — количество киберинцидентов в Латвии во втором квартале 2025 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет не только интенсивность и сложность атак, но и способность киберпреступников адаптироваться, что, в свою очередь, стимулирует развитие соответствующих решений в сфере ИКТ-безопасности.
