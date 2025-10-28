Латвийские работодатели недовольны многими своими сотрудниками - их беспокоит одна вещь

51% опрошенных оценивают навыки своих сотрудников как очень хорошие или скорее хорошие, тогда как 6% респондентов затруднились с ответом. Кроме того, 33% руководителей отмечают, что нехватка цифровых навыков у персонала является препятствием для развития компании, затрудняя внедрение новых бизнес-процессов и проектов. Этот показатель на два процентных пункта выше, чем год назад.