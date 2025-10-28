Похоже, в Латвии мало платят: опрос показал, что очень большой процент людей в стране хочет сменить работу

«Результаты опроса показывают, что сотрудники могут считать свою работу осмысленной и интересной, а также ценить возможность совершенствовать навыки, но если они не видят, где применить полученные знания, они готовы уйти. Для работодателей это означает, что одного только обучения недостаточно, чтобы удержать персонал. Добьются успеха те компании, которые смогут объединить честную оплату труда со структурированными возможностями обучения, будут вовлекать всех работников и сделают развитие сотрудников неотъемлемой частью своей ценностной политики как работодателя», — комментируют эксперты компании.