Похоже, в Латвии мало платят: опрос показал, что очень большой процент людей в стране хочет сменить работу
Согласно последнему опросу сотрудников, проведённому интернет-компанией по подбору персонала Alma Career Latvia, 34% работников серьёзно рассматривают возможность смены работы, а 58% открыты для новых предложений.
«Результаты опроса показывают, что сотрудники могут считать свою работу осмысленной и интересной, а также ценить возможность совершенствовать навыки, но если они не видят, где применить полученные знания, они готовы уйти. Для работодателей это означает, что одного только обучения недостаточно, чтобы удержать персонал. Добьются успеха те компании, которые смогут объединить честную оплату труда со структурированными возможностями обучения, будут вовлекать всех работников и сделают развитие сотрудников неотъемлемой частью своей ценностной политики как работодателя», — комментируют эксперты компании.
Опрос подчёркивает парадокс современной рабочей среды. С одной стороны, более половины работников отмечают, что их работа интересна и соответствует их навыкам, что свидетельствует о том, что многим компаниям удаётся сочетать таланты сотрудников с осмысленными задачами. Однако за этой позитивной картиной скрывается факт, что треть работников (34%) активно рассматривают возможность смены работы. Это говорит о том, что, хотя осмысленная работа повышает вовлечённость, она не гарантирует долгосрочной лояльности.
Опрос также показывает, что более высокооплачиваемые работники чувствуют себя более вовлечёнными, эффективнее используют свои навыки и чаще сохраняют лояльность. Тем не менее 29% из них признают, что серьёзно подумывают о смене работы. Среди низкооплачиваемых работников таких уже 43% — они активно ищут перемен и новое место. Эта тенденция указывает, что конкурентоспособная зарплата и видимые перспективы роста являются ключевыми факторами удержания сотрудников.
