Эту ошибку при мелких ДТП совершают многие водители - схема, из-за которой можно попасть в неприятности
Ничего страшного — всего лишь царапина на бампере, полиция не нужна, оформим всё «по-хорошему» при помощи согласованного заявления. Знакомо? Но именно в этот момент многие автолюбители совершают ошибку, которая потом оборачивается нервами и затяжной перепиской со страховой.
Как выяснилось, чаще всего водители неправильно рисуют схему ДТП — и именно из-за этого страховщики не могут разобраться, кто на самом деле виноват.
Латвийское бюро страховщиков (LTAB) проанализировало сотни заполненных согласованных заявлений и выяснило: самая типичная ошибка — водители изображают ситуацию уже после столкновения, а не в тот момент, когда всё произошло.
«Многие забывают отметить направления движения, полосы, дорожные знаки и даже названия улиц», — рассказывает член правления LTAB Юрис Стенгревиц.
«Бывают ситуации, когда обстоятельства происшествия вообще не указаны, указаны противоречиво или не совпадают с тем, что изображено на схеме — например, обе стороны отмечают, что в момент аварии их автомобили стояли», - добавил Стенгревиц. Звучит забавно, но на деле всё серьезно: неправильная схема может затянуть выплату компенсации или вовсе поставить под сомнение, кто был прав, а кто нет.
Мифы, которые мешают
По словам эксперта, водители до сих пор живут по старым стереотипам.
Ошибка №1: решать на месте, кто виноват. На самом деле европротокол не для споров, а для фиксации фактов.
Ошибка №2: думать, что важно, кто заполняет «синюю» или «жёлтую» часть бланка. Главное — чтобы обе стороны всё внимательно проверили и подписали.
Телефон вместо ручки и бумаги
Чтобы избавить водителей от этих путаниц, LTAB уже с 2018 года предлагает фиксировать аварии через мобильное приложение LTAB OCTA. Там можно прикрепить фотографии и видео — всё, что поможет страховой объективно оценить ситуацию и быстрее принять решение.
А уже в этом году бюро обещает революцию: появится возможность оформить европротокол прямо в мессенджерах — например, в WhatsApp.
«Мы заменяем сложные схемы на возможность прикладывать фото, аудио и видео. Это проще, быстрее и понятнее для всех», — объясняет Стенгревиц.
Не спешите!
Даже если ДТП незначительное, не торопитесь уезжать. Потратьте пару минут, чтобы точно нарисовать схему — как стояли машины, куда ехали, какие знаки рядом. Один небрежный штрих может потом обойтись вам недешево.
В мелких авариях всё решает не сила удара, а точность рисунка. Ровная линия на схеме — спокойствие в душе и быстрое решение от страховки.