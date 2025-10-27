Любимец в дороге: что должен знать каждый хозяин перед поездкой с животным
Домашние питомцы каждый день много времени проводят рядом со своим хозяином, часто ездят вместе в машине - на работу, за город, отправляясь в длинные поездки или к ветеринару. Безопасность животных в транспорте стала важным вопросом безопасности дорожного движения, ведь все еще не всех домашних животных перевозят с соблюдением должной предосторожности. При этом следует помнить, что поездки с домашними животными в автомашине могут привести к неожиданным ситуациям, которые могут представлять угрозу для здоровья людей и животных. Поэтому страховая компания Gjensidige напоминает об ответственных и безопасных путешествиях с четвероногими друзьями.
Что следует учитывать при перевозке своего любимца?
Часто в время поездки домашние животные могут неожиданно отвлечь внимание - собака, заметив через окно другое животное или пешехода, может начать громко лаять или попытаться выпрыгнуть из машины, а маленькие питомцы, такие как кошки, могут встревожиться, услышав громкие сигналы или шум мотора, и незаметно забраться под сидение или даже под педали. Важно помнить, что животное вовсе не должно быть большим, чтобы представлять угрозу. Например, собака весом 20 кг при столкновении на скорости 70 км/ч может привести к удару силой почти 200 кг - как удар тяжелого мотоцикла. Такой удар способен не только травмировать само животное, но также ранить пассажиров и водителя, поэтому надо надежно закрепить домашнего питомца в транспортном средстве.
При перевозке животных в автомашине важно соблюдать ряд простых, но важных мер безопасности. Как сказано в Законе о защите животных, для мелких животных подходят прочные пластмассовые или металлические транспортировочные ящики с надежным замком. Ящик всегда следует пристегивать ремнем безопасности, чтобы во время поездки он не соскользнул и оставался устойчивым. Напоминаем, что внутри надо постелить мягкое одеяло или положить подушку. Для крупных собак необходимо использовать специальные шлейки, предназначенные для крепления к ремню безопасности. В качестве альтернативы - собаку можно поместить в багажное отделение, которое отделено от салона автомобиля, или же в специальную металлическую клетку в задней части автомобиля. Если вы перевозите нескольких животных, то надежнее всего будет поместить их в отдельные клетки или использовать специально оборудованный прицеп с вентиляцией и обогревом, особенно для длительных поездок. Таким образом будет обеспечена как безопасность животного, так и его комфорт, к тому же другие участники дорожного движения будут защищены от непредвиденных ситуаций. Между тем при поездках в общественном транспорте или такси собака должна быть на поводке и в наморднике, а мелкие животные, такие как кошки, должны находиться в надежной сумке, контейнере или клетке.
Как подготовить питомца к перевозке?
Знание правил является лишь первым шагом - прежде чем отправиться в путь со своим питомцем, важно обеспечить, чтобы поездка была не только безопасной, но и удобной для всех пассажиров. На самом деле подготовка начинается еще до отъезда - особенно, если животное не привыкло находиться в транспорте. У многих собак и кошек поездки могут вызывать стресс, поэтому советуем заранее научить питомца забираться в клетку и находиться в ней. Делать это можно постепенно - сначала позволив животному обнюхать клетку и ознакомиться с ней дома, а затем совершить короткие поездки, чтобы поездка в транспорте ассоциировалась у него с чем-то спокойным и увлекательным.
В свою очередь, для комфортной поездки в автомобиле следует создать подходящую среду: надо обеспечить питомцу вентиляцию и удобное место, где он сможет лежать или сидеть. Рекомендуется взять с собой одеяло или подушку со знакомыми животному запахами - это поможет питомцу чувствовать себя спокойнее. Советуем также взять с собой игрушки, которые успокоят питомца, но не будут издавать свистящих звуков и отвлекать внимание водителя. Еще перед поездкой советуем убедиться, что животное поело и попило, но не перед самой поездкой, чтобы избежать тошноты или других пищеварительных расстройств.
Предлагаем подготовить небольшой "дорожный комплект": воду и миску, поводок, чтобы можно было безопасно вывести животное на прогулку, а также салфетки или чистящие средства на случай непредвиденной ситуации. Для длительных поездок мы рекомендуем непременно запланировать регулярные остановки, чтобы животное могло подвигаться, попить и отдохнуть от долгой дороги. Остановки предлагаем планировать вдали от интенсивного дорожного движения, чтобы питомец мог размять лапы и не волновался из-за шума автомобилей.
Для домашних животных, также как для людей, поездка будет намного приятнее, если она будет предсказуемой, спокойной и комфортной. Но, как отмечает руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка, иногда даже в тщательно продуманной поездке может возникнуть непредвиденная ситуация: "Несчастные случае в дороге могут произойти даже с самыми осторожными, и порой в них страдают также наши питомцы. Поэтому для более полной защиты может пригодиться полис KASKO, обеспечивающий покрытие ветеринарных расходов, если животное пострадает при столкновении. Такая поддержка поможет покрыть расходы на лечение и лекарства, чтобы хозяину было легче позаботиться о здоровье своего четвероногого друга".
Безопасная перевозка домашних животных требует лишь немного больше времени и внимания, но это важная часть действий ответственного хозяина. Пристегнутый, защищенный и спокойный питомец позволит вам целиком сосредоточиться на дороге, что означает более безопасную поездку для всех.