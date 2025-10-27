Любимец в дороге: что должен знать каждый хозяин перед поездкой с животным

При перевозке животных в автомашине важно соблюдать ряд простых, но важных мер безопасности. Как сказано в Законе о защите животных, для мелких животных подходят прочные пластмассовые или металлические транспортировочные ящики с надежным замком. Ящик всегда следует пристегивать ремнем безопасности, чтобы во время поездки он не соскользнул и оставался устойчивым. Напоминаем, что внутри надо постелить мягкое одеяло или положить подушку. Для крупных собак необходимо использовать специальные шлейки, предназначенные для крепления к ремню безопасности. В качестве альтернативы - собаку можно поместить в багажное отделение, которое отделено от салона автомобиля, или же в специальную металлическую клетку в задней части автомобиля. Если вы перевозите нескольких животных, то надежнее всего будет поместить их в отдельные клетки или использовать специально оборудованный прицеп с вентиляцией и обогревом, особенно для длительных поездок. Таким образом будет обеспечена как безопасность животного, так и его комфорт, к тому же другие участники дорожного движения будут защищены от непредвиденных ситуаций. Между тем при поездках в общественном транспорте или такси собака должна быть на поводке и в наморднике, а мелкие животные, такие как кошки, должны находиться в надежной сумке, контейнере или клетке.