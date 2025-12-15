86% поставок через Латвию: как натуральный каучук из ЕС попадал в Россию

Натуральный каучук в России используется также в производстве шин для самолетов, которые наносят авиаудары по Украине. Латвия в этой схеме является промежуточным звеном. Натуральный каучук в основном производится в Малайзии и Индонезии и, как правило, экспортируется в Россию напрямую или через Китай. Однако каучук попадает в Россию и через европейские страны. Как выяснили в Украине, в прошлом году из ЕС в Россию было ввезено натурального каучука на сумму более 2,5 млн евро, сообщает Lsm.lv.