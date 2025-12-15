86% поставок через Латвию: как натуральный каучук из ЕС попадал в Россию
В прошлом году из стран Европейского союза (ЕС) в Россию было вывезено почти 2000 тонн натурального каучука. Как выяснил Совет экономической безопасности Украины, один из основных маршрутов поставок натурального каучука из ЕС в Россию проходил через Латвию. В России каучук используется в том числе для производства шин для военных самолетов.
"В России производится синтетический каучук, однако он не обладает теми же свойствами, которые характерны для натурального каучука и необходимы для прочности, долговечности и эксплуатационной эффективности авиационных шин", - отмечает представитель Совета экономической безопасности Украины Елена Юрченко.
Натуральный каучук в России используется также в производстве шин для самолетов, которые наносят авиаудары по Украине. Латвия в этой схеме является промежуточным звеном. Натуральный каучук в основном производится в Малайзии и Индонезии и, как правило, экспортируется в Россию напрямую или через Китай. Однако каучук попадает в Россию и через европейские страны. Как выяснили в Украине, в прошлом году из ЕС в Россию было ввезено натурального каучука на сумму более 2,5 млн евро, сообщает Lsm.lv.
"Европейские страны не являются его производителями, однако могут использоваться как центры реэкспорта", - отмечает Юрченко.
Через Латвию прошло 86% натурального каучука, который поставлялся из ЕС в Россию, а остальные 14% были ввезены через Италию. Одним из получателей натурального каучука в России является связанное с военной промышленностью предприятие Kordiant JSC. В числе клиентов предприятия, которое находится под санкциями США, - Министерство обороны России. Передаче "De facto" стало известно, что в качестве экспортеров натурального каучука фигурируют две латвийские компании. В настоящее время ситуацию расследуют органы безопасности.