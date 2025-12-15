Мир наводняют китайские бензиновые автомобили, которые в самом Китае уже никому не нужны

Согласно исследованию Reuters, корень этого парадокса кроется в самой промышленной политике Китая. Отрасль электромобилей получила субсидии на миллиарды евро, что привело к появлению десятков новых местных производителей и ценовой войне. Старые заводы и модели перестали находить покупателей на внутреннем рынке — и их агрессивно переориентировали на экспорт. Ряд китайских производителей предлагает автомобили на ископаемом топливе за рубежом дешевле, чем в Китае, а иногда даже дешевле, чем это могут позволить себе западные конкуренты.