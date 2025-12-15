Мир наводняют китайские бензиновые автомобили, которые в самом Китае уже никому не нужны
Китайские автопроизводители стремительно наводняют мир бензиновыми машинами, потерявшими спрос на родине. Пока Пекин готовится к электромобильному будущему, дешевые автомобили с двигателями внутреннего сгорания завоевывают рынки от Восточной Европы до Южной Африки.
Изменения в автомобильной отрасли Китая на мировом рынке привели к избытку автомобилей на ископаемом топливе, которые находят новое применение на других рынках. Пока западные страны пытаются с помощью тарифов противостоять наступлению китайских электромобилей, параллельно в мире разворачивается совершенно иная конкурентная борьба — китайские автомобили с бензиновыми двигателями завоевывают рынки от Польши до Южной Африки и Уругвая.
Отрасль электромобилей в Китае всего за несколько лет заняла половину внутреннего рынка, вытеснив прежних доминантов — Volkswagen, General Motors, Nissan и других. Однако среди пострадавших оказались и старые китайские автопроизводители: их традиционные бензиновые и дизельные модели стремительно потеряли покупателей на родине. В результате экспорт китайских бензиновых автомобилей резко вырос.
Согласно данным Automobility, экспорт автомобилей с двигателями внутреннего сгорания из Китая увеличился с 1 миллиона машин в 2020 году до, вероятно, более чем 6,5 миллиона в этом году. Автомобили на ископаемом топливе по-прежнему составляют 76 процентов всего китайского автоэкспорта — хотя остальной мир в основном ассоциирует автопром Китая с электромобилями.
За последние пять лет внутренний рынок Китая стремительно переходит на электромобили. Они уже составляют почти 40 процентов продаж новых автомобилей, а в некоторых мегаполисах — еще больше. Субсидии, льготы и ограничения для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания направляли потребительский выбор. Это означает, что именно благодаря бензиновым автомобилям Китай в прошлом году стал крупнейшим автомобильным экспортером в мире.
Согласно исследованию Reuters, корень этого парадокса кроется в самой промышленной политике Китая. Отрасль электромобилей получила субсидии на миллиарды евро, что привело к появлению десятков новых местных производителей и ценовой войне. Старые заводы и модели перестали находить покупателей на внутреннем рынке — и их агрессивно переориентировали на экспорт. Ряд китайских производителей предлагает автомобили на ископаемом топливе за рубежом дешевле, чем в Китае, а иногда даже дешевле, чем это могут позволить себе западные конкуренты.
Хотя Европейский союз и США ввели таможенные пошлины на китайские электромобили, волна китайских бензиновых автомобилей часто остается незамеченной. Однако именно технологически более простые и дешевые автомобили создают самую опасную конкуренцию для европейских и американских автопроизводителей. Больше всего пострадали те рынки, где для покупателей решающим фактором является цена, а не технологии или экологические требования. Согласно данным продаж, опубликованным Reuters, доля китайских автомобилей особенно растет в Восточной Европе, включая Польшу и Балканы, в Южной Африке, Южной Америке и Центральной Азии.
Представители китайских автопроизводителей подтвердили Reuters, что экспортная стратегия основана на долгосрочном плане: завоевать развивающиеся страны и сформировать на этих рынках новую лояльную клиентскую базу. Когда электромобили там со временем станут доступнее, бренд уже будет присутствовать.
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2026 года в ЕС введут сбор в размере 3 евро за каждую низкоценовую посылку, главным образом из Китая. Мера касается главным образом тех, кто делает заказы на небольшие суммы на популярных торговых платформах.